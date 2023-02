Non ancora pronto, Wout van Aert cambia programma e non giocherà Strade Bianche

Già assente dal weekend di apertura in Belgio, Wout van Aert salterà anche la Strade Bianche sabato prossimo. Le classiche italiane hanno avuto la ripresa su strada del pilota della Jumbo-Visma che però non si sente ancora pronto. Riprenderà finalmente lunedì prossimo allo stadio della Tirreno-Adriatico.

Sono stato male per diversi giorni la scorsa settimana all’inizio del mio periodo di allenamento a Tenerife.Van Aert ha spiegato in un videomessaggio, “Fortunatamente niente di grave, ma ha influito sul mio allenamento. Quindi abbiamo deciso che sarebbe stato meglio rimanere un po’ più in quota per arrivare nella migliore forma possibile alla Tirreno-Adriatico”.

Se non si sente in grado di giocarsi la vittoria alla Strade Bianche, Van Aert non è troppo preoccupato per il resto della stagione delle Classiche: “Ho bisogno di più tempo e talvolta è necessario un cambio di programma. Ma sarò pronto per i classici fiamminghi”.

Wout van Aert ha vinto la Strade Bianche nel 2020 dopo la ripresa delle corse dopo la pandemia di Covid-19. L’anno scorso ha anche saltato per essere al via alla Parigi-Nizza nelle migliori condizioni possibili.

