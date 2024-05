L’esercito israeliano ha bombardato la città di Rafah via aria e via terra

L’Algeria aveva richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza lunedì, il giorno dopo il raid israeliano notturno in un campo profughi a Rafah, che ha ucciso 45 persone e ferito altre 249, secondo il Ministero della Salute di Hamas. Da allora, la Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha annunciato la morte di 21 persone in un altro bombardamento israeliano contro un campo per sfollati nei territori palestinesi meridionali.

L’ambasciatore algerino non ha precisato quando spera di mettere in votazione il progetto di risoluzione. “Speriamo che ciò avvenga il più rapidamente possibile perché sono in gioco delle vite umane”.L’ambasciatore cinese Fu Cong ha commentato sperando in un voto questa settimana.