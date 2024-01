“Les Tuche”: Cerchiamo due attori per il prossimo film

Chi non ne ha mai sentito parlare prima Tochi ? Questa commedia francese, la cui prima parte è uscita nel 2011, racconta le avventure di una famiglia assolutamente eccentrica, le cui vite cambiano da un giorno all'altro dopo aver vinto alla lotteria. Così Jeff Tucci, che fino ad allora era stato disoccupato, inizia a vivere la bella vita insieme a sua moglie Kathy, la regina delle patatine fritte, e ai suoi tre figli Donald, il figlio dotato della famiglia, Stephanie, e Miss Boswell (la loro città natale). Origin) e Wilfred, il “rapper”.

tocco, La amiamo o la odiamo… Intanto la saga si prepara già a uscire per la quinta volta nelle sale con una nuova parte: Al-Tosh: Che Dio protegga Al-Toush. E questa volta sarà lo stesso Jean-Paul Ruff, alias Jeff Tucci, a dirigere la produzione. Per ora la trama resta sconosciuta, salvo che la famiglia Tucci prenderà definitivamente il comando del Regno Unito. L'uscita di questo nuovo lungometraggio è prevista per l'inizio del 2025. La produzione è attualmente alla ricerca di due giovani attori che si uniscano al cast del film. Il direttore del casting ha detto che stavano cercando un ragazzo tra i 6 ei 7 anni, con capelli rossi, biondi o castano chiaro e occhi azzurri. Sta anche cercando una ragazza più o meno della sua stessa età con capelli biondi e occhi azzurri. Devono essere entrambi “vivaci, loquaci e con personalità”.

Le riprese di questo nuovo sequel di Les Tuche inizieranno nella primavera del 2024, nell'Ile-de-France, nel Nord-Pas-de-Calais e nella Piccardia. se siete interessati, Vai a questa pagina per registrarti. buona fortuna !