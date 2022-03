Les Diables rouges versione U50 montent d’un cran et battent il Burkina Faso 3-0

Le Burkina Faso joue crânement sa chance en ce début de rencontre. Mais Matz Sels ne tremble pas le moins du monde et sort un arrêt aussi précieux qu’impressionnant. Les Burkinabés passent le message aux belges et à tout le stade, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration.

La prima possibilità per i Diables peu avant le quart d’heure de jeu mais Michy Batshuayi croise trop sa frappe qui n’est pas cadrée.

Mais sur la deuxième possibilité belge, Hans Vanaken débloque la situation et le marquoir d’un but de la tête.

Et le 2-0 tombe rapidement après l’ouverture du score. Adnan Januzaj sert merveilleusement Batshuayi dans il rettangolo, mais le joueur de Besiktas se heurte à un eccellente Koffi. Mais Trossard traîne dans les environs et fait trembler les filets. 2-0. Efficacia per la perfezione per i Diables Rouges.

Les Diables sont bien payés en ce début de rencontre où les Burkinabés étaient loin de démériter.

La Belgique entre au vestiaire avec cet avantage de deux buts apres une première période sérieuse de la part des U50. Les adversaires des Diables ont pris un coup sur la tête avec les deux buts encaissés en due minuti.

En début de deuxième période, Dendoncker sostituisce Denayer. Quelques minutes plus tard, Saelemaekers et Verschaeren sostituto De Ketelaere et Januzaj.

On voit de belles sceglie sur le terrain en cette deuxième période, quelques occasion franches mais moins de réalisme que lors de la première mi-temps. Le Burkina tente de réagir en contres mais ils se font de plus en plus rares.

Et les Diables concrétisent cette domination avec un nouveau petit ma à la 75e minute. C’est Christian Benteke qui trompe Koffi de la tête. Le gioiellerie di Crystal Palace montano quei minuti più tôt à la place de Michy Batshuayi.

Le score n’évoluera plus, alors que Selz sort de nouveau un très bon arrêt en tout fin de rencontre. Les Diables s’impone 3-0.