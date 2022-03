Coupe du monde: il Portugal se défait de la Macédoine et verra il Qatar, la Pologne de Lewandowski élimine la Suède et Zlatan (VIDEO)

Un doppio di Bruno Fernandes a permesso di battere la surprenante Macédoine du Nord (2-0) e il qualificatore il Portogallo per il Mondial-2022, martedì a Porto lors des barrages de la zone Europe. Les champions d’Europe 2016 ont pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu sur un but de Bruno Fernandes, servi par Cristiano Ronaldo (32e, 1-0). L’ambiente offensivo del Manchester United non è andato a buon fine in un periodo nuovo e nell’ambiente di secondo periodo (65e, 2-0).

Les Lusitaniens partecipa all’huitième Coupe du monde de leur histoire, leur douzième tournoi majeur consécutif. Face à des Macédoniens décomplexés, les Portugais ont tardé à se procuratore una prima occasione. Comme souvent, ‘CR7’ a lancia le ostilità. Bien servi dans la profondeur di Otavio, le quintuple Ballon d’or a déclenché une belle frappe croisée du gauche, mais celle-ci a rasé le montant droit des cages (14e). La Macédoine a réagi peu de temps après avec un tir d’Ezgjan Alioski à côté (20e).

Diogo Jota a ensuite cru ouvrir le score sur corner, la tête piquée de l’attaquant de Liverpool terminant juste au-dessus (24e). Puis, il Portogallo è un marchio di fabbrica del Manchester United ma al 100% “made in”. Bruno Fernandes intercepté une mauvaise passe macédonienne et s’est appuyé sur Ronaldo qui lui a remis le ballon dans la course, le meneur de jeu concluant d’un tir limpide de près (1-0, 32e). Mis à part une frappe firmato dalla lunga distanza Joao Cancelo fuori dai quadri (45e+1), gli uomini di Fernando Santos non passano l’occasione di fare la rottura avant la mi-temps.

Fernandes enfin decisif

Un mutisme offensif démontrant la capacité des Macédoniens à bien défendre même quand largement dominés dans le jeu, à l’image de l’incroyable victoire de la 67e nation au classement FIFA face à l’Italie (1-0), la sère demi- finale di sbarramenti. Au retour des vestiaires, Bruno Fernandes a une nouvelle fois tenté sa chance, mais sa frappe en dehors de la surface a été bien captée par le gardien de l’équipe des Balkans, Stole Dimitrievski (52e).

Ce n’était que partie remise, le milieu offensif terminant une belle contre-attaque portugaise d’une reprise imparable sur un centre de Diogo Jota (66e, 2-0), scellant définitivement la Qualification de son pays pour le Mondial au Qatar ( 21 novembre – 18 dicembre). Une belle revanche pour le joueur de 27 ans, qui ne s’est pas montré très souvent à son aise avec le maillot du Portugal, au contraire de ses performance en club. Aprile è secondo ma, les Lusitaniens ont tranquillement géré le score, en ne laissant aucune opportunité aux Macédoniens et en effectuant une revue de leur armada offensive avec les entrées en jeu de Rafael Leao et Joao Felix.

Malgré cette fraîcheur en attaque, ils n’ont pas réussi à inscrire un troisième ma qui aurait donné des airs de correction à leur victoire face à une Macédoine valeureuse mais trop limitée. Cristiano Ronaldo, qui n’a pas marqué en sélection pour la quatrième rencontre consécutive, pourra se consolar avec l’opportunité d’entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé cinq fasi du finali de Coupe.

La Pologne qualifiée en battant la Suède

La Pologne, avec une ouverture du score di Robert Lewandowski, si è qualificata martedì per il Mondial-2022 in Qatar e ha battuto la Suède de Zlatan Ibrahimovic 2-0 nel finale di barrage a Chorzow. L’entrée tardive de “Ibra”, à la 80e minute, n’a pas provoqué le miracolo espéré par les Suédois. A 40 anni, ce personnage du football mondiale e dit adieu à jamais à la competizione planétaire, et peut-être même à la sélection suédoise.

Et la Fifa peut respirer. L’homme qu’elle a désigné deux fois meilleur joueur du monde en 2020 et 2021, Robert Lewandowski, participera bien au tournoi l’hiver prochain au Qatar (21 novembre-18 dicembre). Après un round d’observation, les deux équipes n’ont pas été paralysées par l’enjeu, et le match s’est peu à peu débridé. La Suède a eu un moment fort, avec notamment unae prima occasione di Emil Forsberg, non tir croisé dans la superficie a été détourné en corner du bout des doigts par le gardien polonais de la Juventus, Wojciech Szczesny (19e).

Les Nordiques ont ensuite beaucoup tenté, parfois assiégé la surface polonaise, et surtout parfaitement réduit au silent pendant 45 minutes la star des “Aigles Blancs”, il buteur du Bayern Monaco di Robert Lewandowski. Mais la Pologne, poussée par son public, a offer une superbe réplique, malgré l’absence de l’attaquant de Marseille Arkadiusz Milik, blessé la semaine dernière lors du match amical contre l’Ecosse.

Dernière possibilità

Le later Matty Cash a manqué la plus belle occasion polonaise de la première période, en dévissant complètement un tir dans la superficie alors que le but s’ouvrait à lui (26e). Il tournant du match è arrivato appena dopo la pausa, lorsque Jesper Karlström e bosculé Grzegorz Krychowiak sulla superficie. Lewandowski s’est chargé de transformer l’indiscutible pénalty, pour permettre à son pays de faire un premier pas vers le Qatar (1-0, 49e).

La Suède n’a pas abdiqué. Sur une nouvelle percée du formidable Alexander Isak, le joueur de 22 ans de la Real Sociedad, Emil Forsberg aurait même pu égaliser deux minutes plus tard, sans une nouvelle parade réflexe impeccabile di Szczesny. Mais le destin a basculé sur une énorme erreur individual de Marcus Danielson. Piotr Zielinski, l’attaquant de Naples, s’est retrouvé seul en face du malheureux gardien Robin Olsen, qu’il a battu d’un tir rageur (2-0, 72e).

La Suède an ensuite perdu pied, et Olsen a évité un score plus lourd, face à Lewandowski notamment, qui a eu au moins deux occasion de réussir un doublé. La Pologne, éliminée au premier tour lors de ses deux derniers tournois, le Mondial-2018 et l’Euro-2020, se voit donc offrirà una nouvelle chance. La dernière sans doute dans la concorrenza planétaire pour Lewandowski, 33 ans, et Kamil Glik, 34 ans, et les coéquipiers de leur génération.