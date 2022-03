Le prochain Nest Hub di Google pourrait être lance avec une tab

Cette page a été traduite en utilisant l’IA et l’apprentissage automatique.

(Pocket-lint) – Google pourrait lancer un nouvel appareil cette année qui fonctionne à la fois comme un écran intelligent Nest Hub et comme une tablette autonome.

Selone 9to5Google , la società basata su Mountain View sviluppa un nuovo Nest Hub avec un tablette amovible et vise à lancer le produit en 2022. L’écran se détacherait de la base du haut-parleur et pourrait être utilisé seul. On ne sait pas quel type de système d’exploitation l’appareil comporterait. Su Android, più Nest Hub di seconda generazione esegue una versione del sistema Google Cast, insieme a Nest Hub d’origine e un récemment été mis à jour rispetto al sistema di sfruttamento Fuchsia di Google. Ecco, 9to5Google una nota che Lenovo vende un tablet Android a $ 170 per riparare una barra di alta qualità ed eseguire Alexa.

Donc, si Google carica l’appareil avec Android, cela significa qu’il pourrait proponer il Play Store e l’esecutore delle applicazioni esistenti. Nous doutons qu’il exécute Chrome OS, car il s’agit d’un potente motore di système d’exploitation. Nuovo sistema di sfruttamento Android 12L di Google ? Honnêtement, peu de choices sont connues à ce stade, y compris le prix et la taille de l’écran. Per riferimento, il Nest Hub deuxième génération coûte 100 $ e il livré avec un écran de 7 pouces, e il Nest Hub Max coûte 230 $ et arbore un écran de 10 pouces. Les deux permettent la lecture multimédia et servent de hub per la maison intelligente. Le Nest Hub Max dispone di una galleria di immagini per le applicazioni video.

Aussi: Google Nest Hub Max vs Nest Hub: quelle est la differenza?





Meilleures offres denceintes Black Friday 2021 : quelles enceintes sans fil sont en promozione ?



Par Cam Bunton

·

29 novembre 2021 Les haut-parleurs Bluetooth sont très appréciés lors du Black Friday. Voici un aperçu des meilleures remises disponibles cette année.

Jusqu’à ce qu’on en sache plus, classez cette rumeur comme un peut-être. Pocket-lint vous tieendra au courant si et quand plus de nouvelles sur l’appareil sont divulguées. En attendant, rappelez-vous que Google a généralement un lancement matériel à l’automne, pour sortir officiellement la dernière version d’Android et ses nouveaux appareils Pixel .

Ainsi, si la nouvelle “tablette Nest Hub” è stata lanciata più tardi cette année, nous pensons qu’elle pourrait faire ses débuts avec la prochaine attualizzazione di Pixel.

Scritto da Maggie Tillman.