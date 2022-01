le point sur la pandémie ce 30 janvier

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Pic de contaminas à Pékin avant les JO

Pékin a enregistré dimanche 20 nouveaux cas de Covid-19, soit le plus importante bilan quotidien depuis juin 2020.

Les autorités du pays sont actuellement aux prises avec des foyers épidémiques dans plusieurs villes du pays ainsi qu’au sein de la “toro sanitario” des Jeux olympiques d’hiver, qui debuttante 4 février.

Les JO se dérouleront en "boucle fermée"

Un quatrième mort au Bhoutan

Le Bhoutan an enregistré cette semaine un mort du Covid, le quatrième seulement dans ce pays himalayen jusqu’ici largement épargné par la pandémie.

Malgré un des plus faibles bilans au monde, le Premier ministre de ce royaume de 800.000 habitants an appelè la popolazione à redoubler d’efforts, la nation ne pouvant pas se permettre de “perdre des citoyens à cause d’une maladie évitable“.

Comme de nombreux pays à travers le monde, le Bhoutan an enregistré une hausse du nombre de personnes contaminées par le variant Omicron, hautement plus contagieux.