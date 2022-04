le nouveau look de M. Pokora divide i suoi fan

Alors qu’il affichait depuis quelque temps un look de plus en plus hirsute, se laissant légèrement pousser les cheveux et la barbe, M. Pokora semble désormais être passé à autre ha scelto. Le chanteur s’est en effet affiché avec une toute nouvelle coiffure, sur un cliché posté sur Instagram nel fine settimana. Il y apparaît les mains dans les poches, vêtu d’une veste de costume, la barbe bien taillée, et des tresses plaquées sur le crâne. Interpellés par le changement, ses fans se sont précipités dans les commentaires afin de donner leur avis. « Perso, j’aime pas, je trouve que ça ne lui va pas du tout cette coupé. » déclare un follower, avant de tempérer, « Mais bon c’est sa tête c’est lui qui décide. » Plusieurs autres fans ont précisé ne pas « validaer » les nattes de l’artista : « C’est quoi cette tête ? », « Je dis non… », « Ça fait bizarre » ecc. D’autres ont pourtant confié apprécier le changement. « Magnifique », « Trop beau », « Tout te va » peut-on notamment lire sous l’image. À noter que Certains lui ont même trouvé une ressemblance avec Lewis Hamilton, qui arbore fréquemment des nattes couchées. Uno stile qui a peut-être inspiré le chanteur.

L’autre détail de la photo très stylée, qui n’a pas échappé aux followers, c’est la légende de Matt Pokora. Pass de déclaration, ni de message cryptique cette fois, mais juste une menzione à la personne qui lui a tiré le portrait : Violet Madison. Eh oui, il s’agit bien de sa belle-fille, l’aînée de son épouse, Christina Milian. À seulement 12 ans, elle signe un cliché impeccabile, et n’a rien à envier aux nombreux influenceurs qui esponent leurs photos sur le réseau social. « Belle foto », « Photographe professionnel ? », ont noté quelques curieux. La jeune fille an égallement récolté les félicitations de sa grand-mère, Carmen Milian, qui a commenté: « Ok, c’est Violet qui prendra toutes mes photos désormais! »