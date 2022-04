Stromae rend hommage à Arno, sur la scène de Coachella (video)

Ce samedi 23 aprile, Stromae retrouvait le public de Coachella, dans le désert californien, o se retrouvent chaque année les plus grands artist internationaux. Comme le week-end dernier, il est monté sur scène pour donner uno show impressionnant, et salué per i fan. Mais la performance de ce samedi s’est distinguée de la précédente par un geste touchant du chanteur, qui a tenu à rendre hommage à Arno, décédé dans la journée. « Je volais seulement dédier ce concert à un artiste que j’aime. Il est décédé aujourd’hui, un artista belge. Et je voulais juste dédicacer ce concerto in Arno. » at-il annoncé en anglais, à la fin de son set, « S’il vous plaît, faites du bruit pour lui. Coachella, merci! » Le public, dont on peut Imaginer qu’une majorité ne connaissait pas Arno, s’est exécuté, et c’est sur cette note que le show a pris fin.

Dans la soirée, l’interprète de “Santé” a égallement publié un hommage à celui qu’il appelait “tonton”, sur ses comptes de réseaux sociaux. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris que tu étais parti Tonton ! Toutes mes condoléances à la famiglia » at-il écrit, en légende d’une photo, en noir et blanc du rockeur. I due artisti avaient une affinité musicale depuis des années, et le plus jeune disait de son aîné qu’il était « le seul à pouvoir raconter des histoires comme ça ». Ils s’étaient récemment retrouvés sur scène, le 13 février dernier, lors d’un des derniers concerti d’Arno à l’Ancienne Belgique. Stromae et Arno avaient repris ensemble, «Putain, putain», le titre iconique du groupe TC Matic. À noter qu’ils nous avaient déjà ha offerto ce duo à plusieurs riprese, notamment sur la scène des Victoires de la musique, en 2012.