Le migliori carte e giocatori per progressioni di posizione a pieno regime su EA Sports FC 24

Qui elenchiamo le migliori carte utilizzabili per il sistema evoluzione, a posizioni complete EA Sports FC24. Questo è sorprendente Evoluzione libera Legata alla promozione Winter Wilcards all'inizio della stagione, con un notevole incremento a tutti i livelli per una carta DG o DD, inclusa l'aggiunta di nuovi stili di gioco. Ricordiamo che una delle principali novità di EA FC 24 è il sistema di evoluzione, che consente di far evolvere le carte rispettando determinati criteri. L'atteggiamento, la valutazione complessiva, le statistiche e gli standard sono talvolta troppo restrittivi. Ecco perché abbiamo elencato le migliori carte e giocatori per l'opzione Centri completi su EA FC 24.

aggiornare : A partire da domenica 31 dicembre.

Le migliori carte per posizioni complete

Ricordiamo che per poter utilizzare gli anticipi della carta è necessario rispettare parametri specifici. Quindi abbiamo incluso i giocatori All'EA FC uscita 24.

Parere sullo sviluppo dei centri in modo accurato

Centri in basso est Evoluzione libera

Permettendoti di migliorare notevolmente il tuo DG o DD trasformandolo in un'opzione leggermente più meta. Poiché i limiti delle statistiche sono bassi, sarà possibile migliorare una carta sviluppata in precedenza o qualche opzione potente.

Della moralità ne siamo sicuri sviluppo Totalmente corretto, ma non sarebbe davvero interessante per una squadra già molto forte. Piuttosto, fallo per il divertimento di potenziare uno dei tuoi giocatori preferiti!

Criteri di selezione della carta:

Voto complessivo: 84 massimo

Posizione: DD/DG (due diversi sviluppi)

Posizione: Non MC (anche secondaria)

Velocità: 84 max

Posizione: 86 max

Fisico: 85 massimo

Stili di gioco: 8 max

Miglioramenti forniti dagli sviluppi:

Voto complessivo: +3

Vitesse: +5

Scelte: +2

Posizione: +7

Evasione: +2

Forma fisica: +2

Difesa: +3

Stile di gioco: passaggio perfetto

Dinamica di gioco: controllo

Qui la scelta è molto ampia, permettendovi di migliorare un discreto numero di carte interessanti, evoluzioni comprese. Quindi tendiamo a scegliere un giocatore completo con buoni stili di gioco e collegamenti con altre carte.

Pertanto, riteniamo che le seguenti carte siano le migliori per utilizzare questi sviluppi. Questi sono elencati in ordine dal migliore al peggiore.Tenendo conto solo del punteggio finale della carta:

Per la posizione DD:

Per la carica di Amministratore Delegato:

I nostri consigli

Dato che l'evoluzione è gratuita, ti consigliamo principalmente di scegliere un giocatore che possa unirsi alla tua squadra senza apportare modifiche o ottenere una carta che possa fungere da ottimo sostituto.

Se alcune carte base sono molto interessanti (ci piace soprattutto Danilo TB della DC), le opzioni migliori sono chiaramente i mazzi evo. Tuttavia, come parte di una squadra iniziata di recente, giocatori come Alaba o Gvardiol (a seconda delle tue connessioni) saranno abbastanza forti in questa fase del gioco.

Se l'evoluzione di Pep's Legacy è eccellente su carte come Cancelo TOTW o Alaba TOTW, è anche possibile creare un ottimo DD/DG aggiungendolo a questa evoluzione. È anche possibile ottenere una carta Alaba simile al suo TOTW a un prezzo inferiore, migliorando la versione Gold con core completi prima di pagare per l'evoluzione Pep Legacy.

Per maggiori informazioni sul sistema EA Sports FC 24 Evolutions potete fare riferimento alla nostra guida dedicata.