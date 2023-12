Un box DAC/amplificatore eccellente e completo, o un formato separato

Discendente diretto di Nuovo IDSD La sua prima targhetta, il DAC/amplificatore per cuffie Neo iDSD 2, fa affermazioni in linea con l'immagine del marchio iFi Audio: qualità costruttiva, versatilità e architettura avanzata. Una certa visione dell'ideale, il tutto esposto sotto la minacciosa barra dei 1.000 euro (900 euro).

Audio Wi-Fi Nuovo iDSD 2

Tipo: DAC/amplificatore per cuffie/amplificatore

Lavis du en mag: (4/5)

Centro audio di dimensioni desktop

Proprio come il Neo iDSD, questo nuovo modello è serio e compatto e utilizza il suo bellissimo telaio in alluminio dalle pareti spesse in modo quasi identico. Tuttavia, ha due piccoli quarti di cerchio in polimero semiopaco su entrambi i lati, aggiornando lo stile un po' datato del suo predecessore. Ancora una volta la formula colpisce nel segno, soprattutto perché iFi Audio offre ancora la possibilità di montare il dispositivo verticalmente (grazie alla base inclusa).

Integra gli stessi connettori del suo predecessore, in particolare RCA e inserendo il cavo su un mini jack da 3,5 mm. Quindi può fungere da semplice amplificatore per cuffie. Come bonus, la nuova arrivata è dotata anche di connettività Bluetooth, utilizzata per lo streaming e per lo scambio con un'app dedicata chiamata iFi Nexis.

L'ergonomia complessiva del dispositivo è un mix intelligente di intuitività e ricchezza di impostazioni. Sia tramite il nuovo telecomando che tramite il pulsante + l'interfaccia a piccolo schermo sulla parte anteriore, è difficile perdersi. Le funzioni di base sono facilmente accessibili, le modalità di miglioramento del suono non sono nascoste in oscuri sottomenu e l'esperienza è resa più sofisticata da alcune impostazioni avanzate.

Forte ed espressivo

Ricco di tecnologia interna, iFi Audio Neo iDSD 2 è un inno ai componenti all'avanguardia, una filosofia che consente il costante rinnovamento dell'hardware del marchio. Possiamo evidenziare in particolare un aumento significativo della potenza in uscita rispetto al primo Neo iDSD: 5551 mW rispetto a 1040 mW (a 32 ohm).

Durante l'ascolto, la potenza e la ricchezza del suono diventano evidenti. Il Neo iDSD 2 sviluppa una grande potenza e un eccellente senso del dettaglio. Inoltre, grazie alle sue tre modalità di guadagno, si adatta sia alle cuffie ad alto consumo energetico che a quelle più sensibili.

D'altra parte, creare iFi Audio non è entusiasmante a tutti i livelli. Il Neo iDSD 2 in realtà offre un suono con un po' di stravaganza. Questa nota, valida soprattutto per l'amplificazione in cuffia (la modalità del preamplificatore Hifi è abbastanza neutra), va di pari passo con un palcoscenico decisamente profondo, ma non di grande volume.

Si tratta di apparecchiature di alta qualità, che inevitabilmente piaceranno a coloro che desiderano un suono dinamico e vivace, anche se ciò significa sacrificare un po' di neutralità e ariosità. Tuttavia, questa scelta audio un po' sproporzionata ci sembra piuttosto strana, poiché non offre alcun reale vantaggio in termini di musica.

In sintesi

Con il suo design estremamente bello, l'ergonomia efficiente, il formato salvaspazio e le numerose funzioni che offre, iFi Audio Neo iDSD 2 rimane un valore comprovato tra i DAC/amplificatori per cuffie di fascia alta a un prezzo accessibile. Tuttavia, tutti questi vantaggi possono trovare i loro limiti nel suono dell'apparecchio, che è molto tecnico e non piacerà a tutti gli audiofili.

impostare

Tipo: DAC/amplificatore per cuffie/amplificatore

Telaio in alluminio

Anatra Burr Brown

orologi audio iFi gmt

Controller USB XMOS a 16 core

Compatibilità: PCM fino a 32 bit/768kHz, DSD512, MQA

Ingressi digitali: USB-B formato SuperSpeed, ottico, RCA S/PDIF, BNC per orologio esterno, Bluetooth (AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC)

Ingresso analogico: linea su jack da 3,5 mm

Uscite analogiche: RCA (fissa o variabile), XLR (fissa o variabile), jack per cuffie da 6,35 mm (sbilanciato), jack per cuffie da 4,4 mm (bilanciato)

Potenza in uscita su jack da 4,4 mm: 5551 mW a 32 ohm, 650 mW a 600 ohm

Potenza in uscita con jack da 6,35 mm: 2832 mW a 32 ohm, 184 mW a 600 ohm

Livello di uscita RCA fisso: 2,2 V

Livello di uscita RCA variabile: 10,5 V max

Livello di uscita XLR fisso: 4,4 V

Livello di uscita XLR variabile: 19,5 V max

Rapporto segnale-rumore (senza risoluzione di misura): 120 dB

DHT + rumore (senza precisione di misurazione): <0,0015%

Include: cavo RCA, cavo USB, adattatore jack da 3,5 mm a jack da 6,35 mm, telecomando, alimentatore, base in alluminio

Dimensioni: 214 x 41 x 158 mm

Peso: 916 grammi

La nostra opinione

