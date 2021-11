Le città d’arte italiane ti sorprenderanno ancora

Ah Italia! La dolce vita, la gastronomia, la lingua di Dante ால் Mentre il nostro vicino europeo ha molte destinazioni turistiche, è anche un paese che integra tecnicamente arte e viaggi prima di tutto. Il paese ha un patrimonio culturale incredibilmente ricco e ha quasi 60 siti classificati come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Una risorsa preziosa, che mette l’Italia nei luoghi più interessanti in termini di siti personali. Particolarmente accessibile, l’offerta artistica e culturale italiana è disponibile in molti luoghi. Eccone alcuni.

Vicino alla Svizzera

Perché non iniziare con un sito situato a 3h30 da Ginevra? Ti consigliamo di iniziare il tuo viaggio con il più importante Forte di Rivoli in Piemonte, vicino a Torino. Antica residenza della Maison de Savoie, questa meraviglia architettonica si trova nel Museo d’Arte Contemporanea dal 1984. In loco, oltre alle mostre, il museo ospita eventi come spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, ma anche convegni e dibattiti d’arte.

Quindi, prendi il treno di due ore in direzione sud fino a Genova. Sul bordo del Mar Ligure, non si può fare a meno di essere rapiti dal fascino della regione. Per quanto riguarda l’offerta culturale, vi invitiamo a scoprire il Museo di Villa Cruz. Saranno apprezzate più di 3000 opere di arte astratta italiana e straniera. Arte da non perdere!

Verso sud

Per vivere il cambiamento radicale di scenario, non c’è niente di meglio che prendere di mira il sud del Paese. Tra le pietre architettoniche e culturali: Matera.

Città famosa Pietre, Una collezione di insediamenti troglotiti scavati nelle colline. Trasformati in musei, questi luoghi testimoniano il passato, in particolare mobili antichi, artigianato d’epoca e sculture. Non mancheremo la famosa Gaza Crota de Vigo Solidario o Musma. Nelle vicinanze, chiese rupestri, come Santa Lucia alle Malway, sono adornate con dipinti del XIII secolo.

Dovremmo anche menzionare alcuni eventi artistici da non perdere questo autunno Festa del Popolo, A Firenze, dedicato al documentario italiano.

Infine, per concludere con una nota di arte letteraria, perché non approfittare dei numerosi festival organizzati durante l’anno. Saremo stupiti dal Salon del Libro de Torino per incontrare la letteratura italiana ei suoi autori, concentrandoci sull’apprendimento degli standard sanitari nella pratica.

Si noti inoltre che Procida, sul litorale napoletano, è stata scelta come capitale della cultura italiana entro il 2022. Vi si terranno molti eventi culturali e artistici, uno dei più felici del prossimo anno.

Buono a sapersi: Rimani aggiornato con “Guarda la Web Radio Italia”

Visit Italy Internet Radio ti dice tutto quello che c’è da sapere sull’Italia! Lanciata dall’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), Internet Radio si propone di immergere i suoi ascoltatori in una vera cornice di vacanza in Italia. In programma: musica italiana regolare, notizie, podcast e spettacoli di viaggio e letterari in più lingue. Grazie all’applicazione, anche i tuoi viaggi saranno dal sapore italiano.

Per maggiori informazioni e consigli su come andare in vacanza in Italia: