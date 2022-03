Le bitcoin pourrait-il remplacer l’euro?

Certi eventi d’un monde où les monnaies seraient gérées par leurs utilisateurs eux-mêmes, hors de la tutelle de l’Etat, de la banca centrale et des intermediaries financiers. Mais ce scénario néglige le rôle essentiel de la monnaie souveraine dans le fonctionnement d’un système monétaire et financier moderne.

Par Dominic Berns



Pubblico il 28/02/2022 alle 17:21 Tempi di lezione: 6 min



les « cryptomonnaies » come le bitcoin reposent sur une technologie innovante, la blockchain, qui permet la vérification et l’enregistrement de transaction dans un registre public, qu’il n’est plus possible ensuite d’altérer – ce la qui rendation superflue d ‘institutions chargées d’en garantir l’intégrité. Sur cette base, on peut, en théorie, immagina la mise en circolazione et en concurrence de monnaies gérées par leurs utilisateurs eux-mêmes, les agent économiques, entreprises et consommateurs, hors de la tutelle de la banEtat, de la centrale des interédiaires financiers . Lo scenario è credibile? Autrement dit : le bitcoin o l’ether pourraient-ils remplacer l’euro et le dollar ?



