L’attrice britannica due volte premio Oscar Glenda Jackson è morta

ILL’attrice britannica Glenda Jackson, che ha vinto due Oscar prima di dedicarsi alla politica del partito laburista, è morta all’età di 87 anni, ha annunciato giovedì il suo agente.

“L’attrice e politica due volte vincitrice del premio Oscar Glenda Jackson è morta serenamente nella sua casa di Blackheath, Londra, dopo una breve malattia con la sua famiglia”, ha dichiarato Lionel Larner. “Ha recentemente terminato le riprese di + The Great Escaper + con Michael Caine”, ha aggiunto.

La musa di Ken Russel ha vinto il suo primo Oscar nel 1970 per “Love”, un adattamento del romanzo crudo di D.H. Lawrence sull’appassionata relazione tra due sorelle e il loro amante.

Nel 1973 vinse la statuetta comica “Padrona tra le braccia e una donna sulla schiena” grazie alla sua composizione di una donna divorziata che si innamorò in modo impossibile di un uomo sposato.

Figlia di un muratore e governante, ha lavorato prima come commessa in una farmacia e ha seguito corsi di recitazione amatoriale. Nonostante la mancanza di sostegno familiare, si è iscritta alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra ed è andata in tournée.

È così che è stata scoperta dal regista Peter Brook e l’ha assunta nel 1963 per interpretare Ofelia in Amleto.

Dopo 35 anni di lavoro in teatro e cinema, è entrata in politica per combattere Margaret Thatcher, che l’accusa di distruggere la società britannica. Eletta nel 1992 deputata laburista per la periferia londinese, ha mantenuto il suo collegio elettorale fino al 2015 e si è distinta per una particolare attenzione per “i poveri, i disoccupati e i malati”.