L’Arsenal riporta il derby londinese di fronte al Chelsea, Lukaku joue une heure

Après être passé tout près de l’exploit en quart de finale retour de la Ligue des Champions affronta il Real Madrid et s’être qualifié avec maîtrise pour la finale de la Coupe d’Angleterre, dimanche, contre Crystal Palace (2-0) , Chelsea a de nouveau affiché un visage inquiétant face à son voisin, Arsenal.

Si la défaite n’a guère de conséquences immédiates au classement, les hommes de Thomas Tuchel, 3e, ayant 5 points d’avance sur Tottenham et Arsenal qui ont un match en plus, la manière inquiète.

Revenu deux fois au score, Chelsea un encore payé comptant son manque d’efficacité défensive.

Entre un but offerto da Andreas Christensen avec une passe en retrait trop courte (0-1, 13e) et un ballon perdu dans leur camp, suivi de plusieurs contres favorevolis et d’un pointu victorieux à quelques mètres du but (2-3, 57e) Eddy Nketiah a été le grand bénéficaire de cette fébrilité inattendue.

En toute fin de match, Cesar Azpilicueta s’est fait joliment piéger par Bukayo Saka qui a obtenu un penalty avec roublardise avant de le transformer (2-4, 90+1)

Le but d’Emile Smith-Rowe, d’une belle frappe à ras de terre parfaitement placée, à l’entrée de la surface (1-2, 27e) ne devait, lui, rien à personne, sauf à la belle passe décisive di Martin Odegaard.

Avec 11 buts encaissés sur les 3 derniers match à domicile, Tuchel a du pain sur la planche avec son arrière-garde.

Cela dit, l’attaque des Blues n’a pas brillé non plus, à l’image d’un Romelu Lukaku titularisé, mais sorti au bout d’une heure de jeu sous les sifflets des Chelsea abonnés, n’ayant pas été autorisé à vendre de billette supplementaires pour ce match en retard.

Timo Werner avait égalisé sur une frappe de 18 mètres déviée par un adversaire et sur laquelle Assez joli dans sa conception, il a tout de même fallu que le piston droit se retrouve à la réception d’un centre de Mason Mount dans la défense, où on aurait putôt attendu un attaquant.

Le hommes de Mikel Arteta, après trois défaites de suite, se relancent en tout cas dans la course à la C1 et le sprint final avec les Spurs, qui ont le même nombre de points (57) mais une meilleure différence’ ma annonce passionnante.

Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs le 12 mai pour un match en retard qui vaudra sans doute très cher.