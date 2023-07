L’App Store sta ricevendo annunci nuovi e meno invadenti

Era stato annunciato e ora è ufficiale. Apple vuole dare maggiore chiarezza agli sviluppatori sull’App Store e ridurre il ruolo degli inserzionisti.

La pubblicità è così onnipresente nella nostra vita quotidiana, che a volte diventa opprimente. Diverse aziende tecnologiche non esitano a dare loro maggiore visibilità per aumentare i loro profitti a scapito dell’esperienza utente. Nell’App Store, si verifica la somma corrispondente.

Dal 12 luglio, Apple ha implementato un sistema di annunci più ristretto nella scheda “Oggi”, la home page dell’App Store. Annunci in un formato banner più conciso. Pertanto, l’obiettivo è mantenere la visibilità per gli inserzionisti, lasciando spazio ad alcune app chiave contrassegnate da Giochi del momento o App del giorno. Il primo blocco rimane per queste sezioni, quindi l’annuncio arriva al passaggio del mouse.

È anche un modo per Apple di rendere il processo di approvazione degli annunci più rapido e semplice grazie alla mancanza di artefatti.

Solo gli iPhone con iOS 16.4 o versioni successive hanno questo nuovo schermo.

