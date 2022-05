Preparato pigramente a una distanza di un clic

Combinando l’orgoglio del prodotto italiano e la vendita online, la sfida raccolta dal marchio maschile ed elegante Lanieri non era evidente all’inizio. Tuttavia, la sua creazione nel 2013 è stata un successo immediato. Grazie a una piattaforma digitale che offre l’opportunità di personalizzare facilmente l’abbigliamento con i migliori tessuti italiani sul mercato, Lanieri si è fatto un nome nei suoi paesi preferiti prima del lancio. Alpi, usando la sua ricetta di successo.

L’arte della personalizzazione

“Per i nostri vestiti, offriamo attualmente oltre 10.000 possibilità di personalizzazione: dal tessuto e fodera alle tasche, cinture, bottoni e ricami.” Spiega Emanuela Pignador, Direttore Generale குறி. Grazie alla sua piattaforma digitale, Lanieri offre un’esperienza di acquisto elegante, guidata in ogni fase del percorso attraverso esercizi per il cliente e grafici illustrati. Per gli acquirenti che desiderano mantenere il contatto umano, il marchio ha workshop a Parigi e Bruxelles, dove è possibile prendere le misure o consultare un esperto.

Miglior abito da sposa

Lanieri propone una vasta gamma di camicie, polo, pantaloni, cappotti e accessori, ma in più propone abiti eleganti realizzati con i migliori tessuti italiani, che li rendono il partner perfetto per cerimonie e soprattutto matrimoni. “Prestiamo particolare attenzione Abiti da sposa Rispondiamo a tutte le esigenze in termini di stile, personalizzazione e qualità.”Vorrei aggiungere Emanuela Pignador.

Consegna ovunque in Francia con Lanieri Works Commercio elettronico Del marchio. Il marchio italiano ha anche un laboratorio boutique al 7° arrondissement di Parigi.

Lanieri

7, rue du Pré aux Clercs

75007 Parigi

+33 805 089 100

[email protected]

https://www.lanieri.com/fr