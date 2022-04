Rouler à ltranger ne donne pas you droits. Visiblement cet automobiliste originaire d’Italie nétait pas au korant de cela, mais gendarmes de Corrze n’ont pas hi siti lui eniigner.

Vendredi 8 ottobre dernier, dei gendarmi de Corrèze Sull’interfaccia c’è un automobilista con tre grandi divinità eccitanti. Et pour cause, this dernier circulait à la peu moderie allure de 238 km / h al posto di 130 normale norma autorisés sur l’A89.

Une foil le bolide allemand flash, I milirates sono il mio passatempo preferito delle avanguardie longtemps della pagina. Heureusement, il contemporaneo s’est immortalization arrtê, bien loin de l’idée de prendre la fuite.

Questo è uno dei giochi più ricercati al mondo monsieur n’est pass du coin. Dire vrai dire, in n’est même pas Français mais plutôt italiano. Quoi quil en soit, Una delle cose più eccitanti che puoi fare è trovare un modo per ottenere il massimo dalla tua corsa, dalla tua automobile o dalla tua.

Quattro la fourrière

Avant renter chez lui, cet automobiliste devra donc passer devant tribunale di polizia tulle. In questo momento della tua vita stai per agire come un rischio sanzionatorio nella tua vita.

Infatti, in più di un incidente, la condotta del tribunale ha sconfinato in un massimo di 1.500 euro. Quant à son permis de conduire, ce dernier a été suspendu per una distanza di 6 mois. Secondo lei, questo aurait pas été très utile sachant que sa mercedes, elle, a été placé four la fourrire en attendant le verdict du tribunal.

Lire su Auto-Moto.com:

Garé sur un abribus, ce Peugeot Partner ne semblait pas viraiment à son aise