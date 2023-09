L’ampliamento del centro sanitario La Souterraine è ora completo!

In un’area come Cruz, che viene spesso etichettata come un deserto medico, questa è un’ottima notizia. Dopo soli due anni di esistenza, il centro sanitario di La Souterine verrà ampliato. Gli eletti dello Stato sudista hanno votato a favore nel consiglio della setta e il progetto è in fase di studio. L’apertura è prevista, nella migliore delle ipotesi, alla fine del 2024, ma più logicamente, nel primo trimestre del 2025.

Leggi anche 03/09/2023 La Souterraine: Il centro sanitario sarà ampliato per accogliere nuovi medici

Pazienti provenienti da Cruz…e non solo!

Questo centro sanitario è semplicemente vittima del suo stesso successo! I pazienti provengono da tutta l’isola di Cruz, non solo dalla zona di Soustran. Grazie alla sua posizione, ha attirato anche l’Haut-Viennois, ma anche l’Indrois ! E ancora, questa è solo la base dei pazienti: anche i medici sono interessati! L’edificio, che ospita dieci medici e una decina di paramedici (infermieri, fisioterapisti, ecc.), ha ricevuto richieste di strutture Praticanti provenienti da tutta la Francia, è affascinato dall’ambiente di vita, in particolare da queste strutture moderne. Ancor prima di questa estensione, due pediatri si uniranno alla regione, uno presso il centro sanitario La Souterraine e l’altro presso il centro sanitario di Fursac, e i due centri lavoreranno insieme.

Il Centro sanitario La Souterraine è stato inaugurato a settembre 2021. ©Radio Francia –

Lisa Melia

Significativamente, in poco più di un anno, Il Centro Sostralian avrà un nuovo edificio annesso a quello esistente che comprenderà decine di uffici, magazzini e sale d’attesa.. Questo è lo scenario ideale, ma tutto dipenderà dagli studi, dai bandi e dai sussidi destinati alla comunità statale cistercense. Se gli importi sono troppo grandi, il progetto può essere rivisto al ribasso. Ma il principio di espansione è stato stabilito. Oltre ai nuovi praticanti, consentirà anche Sarebbe meglio accogliere i tirocinanti in medicina, affinché si sentano bene lì e, soprattutto, vogliano restare! Anche i giovani medici che desiderano stabilirsi sono invitati a contattare il centro sanitario La Souterraine