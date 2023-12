Magnetizzazione dell’impulso laser: una nuova prospettiva sui materiali

Nel mondo della fisica, un team di ricercatori ha scoperto un modo insolito per magnetizzare una lega di ferro, aprendo nuovi orizzonti per l’applicazione di questa tecnologia.

Nel 2018, una squadra di Centro Helmholtz Dresda Rosendorf (HZDR) Ha fatto una scoperta sorprendente. Irradiando un sottile strato di lega ferro-alluminio con impulsi laser molto brevi, il materiale non magnetico si è improvvisamente magnetizzato.

Gli impulsi laser riorganizzano gli atomi nel cristallo in modo tale che gli atomi di ferro si avvicinino per formare il magnete. I ricercatori sono stati quindi in grado di smagnetizzare lo strato con una serie di impulsi laser più deboli e hanno scoperto un modo per creare e cancellare minuscoli magneti.Punti magnetici” sul tetto.

I ricercatori hanno collaborato con Istituto Laser dell’Università di Metoida (LHM) Per esplorare ulteriormente questa scoperta. Hanno scoperto che questo fenomeno si verifica anche con un’altra classe di materiali, il che amplia notevolmente i potenziali orizzonti applicativi.

Una nuova prospettiva sui materiali

Gli esperti si sono concentrati in particolare sulla lega ferro-vanadio. A differenza delle leghe ferro-alluminio con il loro reticolo cristallino regolare, gli atomi nelle leghe ferro-vanadio sono disposti in modo più caotico, formando una struttura amorfa simile al vetro.

Il risultato: nonostante la sua struttura atomica sia diversa da quella del ferro e dell’alluminio, la lega ferro-vanadio può essere magnetizzata anche con un laser.

Sintetico

La scoperta della possibilità di magnetizzare diverse leghe di ferro con impulsi laser molto brevi apre nuovi orizzonti per l’applicazione di questa tecnologia. Il lavoro offre già idee per potenziali applicazioni, come la produzione di sensori magnetici sensibili o la memorizzazione di dati magnetici.

Per una migliore comprensione

Cos’è la magnetizzazione dell’impulso laser?

Questo è il processo mediante il quale un materiale non magnetico diventa magnetico quando irradiato con impulsi laser molto brevi.

Quali materiali possono essere magnetizzati in questo modo?

I ricercatori hanno scoperto che questo fenomeno si verifica con varie leghe di ferro, tra cui ferro, alluminio e ferro vanadio.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa scoperta?

Le potenziali applicazioni includono la produzione di sensori magnetici sensibili e l’archiviazione di dati magnetici.

Quali sono i vantaggi di questo metodo di magnetizzazione?

Permette di creare ed eliminare “piccoli”Punti magnetici» in superficie, che può essere utile in diverse applicazioni tecnologiche.

Qual è il futuro dei ricercatori?

I ricercatori intendono continuare i loro esperimenti per osservare come gli atomi si riorganizzano durante il processo di magnetizzazione.

Riferimenti

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). “Magnetizzazione mediante impulsi laser: una nuova prospettiva sui materiali.” Materiali Funzionali Avanzati, DOI: 10.1002/adfm.202311951.