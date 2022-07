La stranezza della vita: un germe così grande da poter essere visto ad occhio nudo!

quasi tutto batteri invisibileocchio nudo. A causa delle sue piccole dimensioni, per micronsono visibili solo in microscopio. Quasi tutto, perché un team internazionale di ricercatori – tra cui i francesi – ha fatto una scoperta sorprendente. germe, o meglio Molto largo Si distingue ad occhio nudo. Misura 9.000 μm, o 0,9 cm, ed è stato isolato in campioni raccolti a mangrovie dalla Guadalupa. ” È 5.000 volte più grande della maggior parte dei batteri. Per dirla nel contesto, sarebbe come se qualcuno ne incontrasse un altro grande quanto l’Everest ‘”, afferma Jean-Marie Voland, primo autore diUno studio pubblicato in Scienze.

Oltre alla sua dimensione standard, Candidata Tiomargaritaun Oceano Scoperta nel 2009, rappresenta un’organizzazione atipica tra i batteri. per lui genoma Presente in mezzo milione di copie e conservato in un organello che forma una membrana – nella maggior parte dei batteri, il genoma fluttua liberamente in citoplasma. Questi batteri non lo sono agenti patogeni per l’essere umano.