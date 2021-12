La squadra italiana ha bisogno di rinnovare i rapporti con Nemi

Quest’anno le attività del dual board sono state interrotte dalla cancellazione dello scambio programmato a settembre.

Le transazioni con Nemi sono molto rare e difficili. Il presidente italiano Alpha Conte offre un diverso tipo di scambio rispetto alle famiglie.

Colette Doplat chiede il coinvolgimento di due comuni, Ceyrat e Nemi. Suggerì al comitato di scrivere una lettera al sindaco di Nemi.

Per quanto riguarda i corsi di italiano, solo il corso medio con quattro partecipanti ha potuto riprendere. Le lezioni di “Conversazione” ed “Elementare” sono state cancellate, la prima non era studentesca e la seconda insegnante aveva problemi di salute. Claudine Del Prete ha presentato i suoi corsi via e-mail.

I copresidenti tengono d’occhio l’arretrato di scambi online tra Seyarat e Nemi da dieci anni.

La dichiarazione morale è stata votata all’unanimità.

Marie-Françoise Macel, Marc Boile e Bernard Hureau sono stati rieletti all’unanimità, con Sylvie Kheng che si è nominato.

Dopo discussione e scambio, si accetta l’adesione di € 12 a persona e 15 a famiglia.

Piano 2022

Il comitato riprogramma i corsi per ottobre 2022; La serata italiana è prevista per il 29 gennaio se le condizioni sanitarie lo permetteranno; Benvenuti in Italian Friends a settembre; L’escursione di Franco è prevista per maggio o giugno; Conferenza di storia dell’arte nell’ottobre 2022.