È un Il grande scandalo Ha creato la prima pagina di tutti i giornali in Italia. Un siciliano di 40 anni inganna lo Stato da dieci anni Fingendo di essere cieco. Il problema è che è lui l’autista rimasto bloccato nello scooter.

Francesco ha rinnovato la patente nel 2018, questo siciliano Dichiarato ufficialmente cieco. Questo in seguito ha impressionato la polizia italiana che ha svolto le indagini, dopodiché il padre 40enne segue la foto di sua figlia a cui viene insegnato ad andare in bicicletta.

Gli investigatori lo hanno filmato mentre entrava in un negozio e truffava i passanti senza alcuna difficoltà. È stato sorpreso alla guida di uno scooter l’anno scorso. Francesco è stato arrestato giovedì 15 dicembre, ma è stato arrestato dieci anni dopo Ha sottratto 170.000 euro al governo italiano Grazie per aver pagato il premio di invalidità.

Il siciliano non era al primo tentativo

Questo non è siciliano Non è la sua prima truffa È stato condannato a 14 anni di carcere per frode alla compagnia di assicurazioni. È per tutti gli agenti di polizia per le sue eccezionali capacità nel campo dell’imprenditorialità e delle frodi Soprannome Berlusconi.

