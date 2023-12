Jumba Lahiri, Idli o niente

Jumba Lahiri è un americano di origine indiana che vive in Italia. Si fa presto a dirlo, ma che storia! Quando era giovane, parlava bengalese con i suoi genitori. In realtà è la sua lingua madre. Per i suoi genitori l’inglese era una lingua avvincente da comprendere ed essere compresi, niente di più e niente di meno. Ma per Zumba, anche la sua lingua materna, che non sa né leggere né scrivere e parla “con un accento senza convinzione”, è, per così dire, una lingua straniera. È diventata un’avida lettrice all’età di 7 anni, così come l’inglese, che ha adottato subito dopo essere entrata a scuola.

