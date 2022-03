la somme astronomica richiesta da Nabilla pour participer à l’émission de TF1

La douzième saison de l’émission culte de TF1 se dessine peu à peu et les interrogations planent sur les noms des futures candidats. Nabilla, candidate emblématique de téléréalité, serait dans le viseur de la chaîne.

« Allô, non mais allô quoi », s’exclamait-elle en 2013 devant les caméras de l’émission « Les Anges de la téléréalité ». Une simple expression qui a poussé Nabilla Benattia au rang de star. Depuis, elle mène sa barque comme elle l’entend. Installée à Dubai avec son mari Thomas Vergara et son fils Milann, la brunette vit une vie de luxe !

Des caméras, Nabilla ne s’en éloigne jamais trop longtemps. Après un documentaire pour Prime Video intitulé « Nabilla, sans filtre », des bruits couent sur la partecipazione prochaine de la star à l’émission culte de TF1, « Danse avec les stars». Cependant, étant donné qu’elle est enceinte de son deuxième enfant, elle ne foulerait pas le parquet tout de suite.

Ce n’est pas pour autant qu’une partecipazione future est impossibile. Nabilla aurait émis quelques condition à sa présence dans « Danse avec les stars ». Pour compter sur elle, la production devra la rémunérer un million d’euros, d’après le magazine Public. Une somme astronomique que même l’iconique Pamela Anderson n’aurait pas demandée.

Et ce n’est pas tout! Toujours selon Public, elle aurait égallement exigé que les répétitions se déroulent à son domicile et que durant toute la durée de l’émission, sa petite famille et elle-même, soient logées dans un palace Parisien. Le esigenze di diva trop grandes pour être accordées?