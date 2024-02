La salute mentale di Joe Biden è messa in dubbio dal pubblico ministero che indaga su di lui

Giovedì 8 febbraio Robert Hoare ha pubblicato un rapporto di 388 pagine in cui raccomandava che il presidente degli Stati Uniti non fosse perseguito dopo la scoperta di documenti segreti risalenti al periodo in cui Joe Biden era vicepresidente. Si riferisce a “un vecchio con una cattiva memoria”.

Nel suo rapporto di 388 pagine, Robert Hoare ha fatto particolare riferimento a un’intervista di cinque ore ripartita su due giorni con Joe Biden, durante la quale ha affermato di aver notato che la sua “memoria era peggiorata”.

“Non ricorda più quando era vicepresidente”, dice, e non sa più esattamente in quale anno è iniziato o terminato il suo mandato, né esattamente l’anno della morte del figlio maggiore Beau.

Non vi è alcuna accusa contro il presidente degli Stati Uniti

Il procuratore speciale Robert Hoare, nominato dal procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland nel gennaio 2023, ha concluso che “non ci sarebbe alcuna giustificazione per un’accusa” contro l’81enne Joe Biden.

Questa nomina fa seguito alla scoperta, nel 2022, di documenti segreti risalenti al periodo in cui Joe Biden era vicepresidente (2009-2017) nella sua residenza a Wilmington, nel Delaware, nonché in un precedente ufficio.

Il presidente Joe Biden ha stabilito giovedì in una dichiarazione che “la questione è chiusa” e l’avvocato della Casa Bianca ha accolto con favore la decisione del procuratore speciale di non perseguire, ma ha espresso rammarico per i “commenti inappropriati” da parte sua.

Joe Biden ha sottolineato in un comunicato stampa che questa intervista è stata condotta nell’ottobre del 2023, nei primi giorni della “crisi internazionale” scatenata dall’attacco senza precedenti lanciato dal movimento palestinese Hamas in Israele.