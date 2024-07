No, non tutti sentono una vocina nella loro testa

Notizia





Da diverse settimane nelle sale cinematografiche è uscito il film d’animazione “Viceversa 2”, che dà voce alle emozioni che attraversano la nostra mente. Ma per alcune persone, queste piccole voci interiori sono silenziose. Un fenomeno sorprendente è quello studiato da uno studio danese-americano pubblicato sul Journal of Psychological Science.

Gli autori di questo studio erano interessati ai nostri monologhi interiori. Perché non è raro parlare da soli, ad esempio, ricordarsi di mettere la crema solare nella borsa o motivarsi per andare in ufficio il lunedì mattina.

La pratica è così diffusa che la comunità scientifica da tempo ritiene che sia inerente alla condizione umana. Ma negli ultimi anni, i ricercatori hanno scoperto che alcune persone hanno poca voce in testa. Si dice che siano un “endovacik” (che letteralmente significa “uno che non può parlare internamente”). Questo fenomeno non è stato ancora oggetto di studi approfonditi.

Ecco perché gli scienziati del Dipartimento di Linguistica di Copenaghen e del Dipartimento di Psicologia del Wisconsin hanno condotto una serie di test su un gruppo di 46 volontari che raramente parlano da soli, prima di confrontare i loro risultati con quelli di 47 persone che parlano spesso da soli. . Obiettivo: determinare se l’assenza di dialogo interiore ha un effetto sulle capacità di memoria di lavoro uditiva e verbale.

La memoria di lavoro ci consente di eseguire operazioni cognitive complesse come pensare, leggere, scrivere o contare, sulla base delle informazioni archiviate temporaneamente nel nostro cervello. Svolge un ruolo cruciale nella produzione e nella comprensione del linguaggio. Pertanto, gli autori del presente studio hanno ipotizzato che l’assenza di conversazioni interne potrebbe avere ripercussioni sulla memorizzazione delle parole.

Sembra che sia così. I ricercatori hanno scoperto che le persone con una voce interiore inattiva si comportavano meno bene in alcuni compiti che coinvolgevano la loro memoria verbale. “Gli adulti che hanno riportato bassi livelli di dialogo interiore hanno ottenuto risultati peggiori in un compito di memoria di lavoro verbale […] Degli altri partecipanti che hanno riportato un alto livello di dialogo interiore“, loro scrivono I loro studi.

In altre parole, la capacità di rappresentare mentalmente parole e suoni sarà strettamente legata alla vocina che sentiamo nella nostra testa. Ma i ricercatori affermano che l’assenza di dialogo interiore non è inevitabile. Le persone in fase anergica possono compensare questa esclusività parlando da sole a bassa voce. I partecipanti allo studio che hanno fatto questo corrispondevano a quelli con una voce interiore, come notato dalla British Psychological Society articolo Sul suo sito.

Questo studio fa parte di un corpus crescente di lavori scientifici che dimostrano che i nostri mondi interiori sono molto diversi da ciò che immaginiamo. Alcune persone parlano molto da sole, mentre altre non riescono a farlo. In ogni caso, la mancanza di una voce interiore non è una malattia. È privato come qualsiasi altra cosa.