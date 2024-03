La rete termica di Charleroi, dal Grand Palais al PBA: “Una strategia per l’indipendenza energetica”

Dieci anni dopo aver spento il vecchio sistema di riscaldamento della zona, Charleroi sta dando gli ultimi ritocchi all'installazione di un nuovo circuito di riscaldamento nel centro della città. Interrogato dall'indipendente Nikola Kramvosanos nell'ultima interrogazione scritta del consiglio comunale, il consigliere locale Xavier Desgens responsabile per la transizione ambientale ha valutato lo stato di avanzamento di questo progetto. E sui progetti che la città sta attuando nel medio termine per ridurre la bolletta del gas e dell’elettricità, riducendo al contempo la propria impronta di carbonio. Nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei, la realizzazione di un'unità di produzione di energia per il riscaldamento di due grandi edifici pubblici, il Grand Palais e il PBA, è stata oggetto del documento di progetto e finanziamento. Messa in servizio in corso.

Le reti di riscaldamento sono il futuro? "A Charleroi c'è voglia di sviluppare tante cose nei prossimi anni". Lo studio di fattibilità intrapreso all'epoca dimostrò chiaramente i vantaggi ambientali ed energetici derivanti dallo sviluppo di una rete di riscaldamento nel centro della città. Così, oltre alla costruzione dell'Unità di Produzione Energetica (EPU) che rifornisce due edifici, la città ha approfittato dell'apertura delle strade in fase di ristrutturazione per realizzare i canali di parcheggio di un anello embrionale tra le vie Bertrand e Solvay, nonché Places du Maneggio. E Vauban. Sono già previste comunicazioni per collegare tutta una serie di edifici pubblici (Centro Culturale Eden, Uffici Sambrian, Municipio, Chiesa di San Cristoforo, Ufficio Turistico, Area Campus). In corrispondenza degli ingressi di tali beni, il più vicino possibile ai locali caldaie esistenti, sono state posizionate delle canalizzazioni di attesa. I collegamenti alle reti di riscaldamento di questi edifici, che verranno realizzati nella seconda fase, consentiranno a UPE di aumentare la propria redditività. È possibile sviluppare successivamente la rete estendendola a quartieri promettenti, con la possibilità di collegare clienti del settore privato. In questo contesto sono già stati stabiliti canali di attesa per queste potenziali proroghe. Sebbene questi investimenti contribuiscano alla decarbonizzazione, fanno parte di una strategia più ampia volta a raggiungere una maggiore indipendenza energetica per la città di Charleroi in relazione ai mercati volatili dei combustibili fossili. Nell'ambito di tale mandato è stato aggiudicato un appalto pubblico per la progettazione di una rete di teleriscaldamento più estesa, in particolare fino alla Porta Ovest. L'obiettivo è riciclare il calore prodotto dall'industria e rilasciato nell'atmosfera. La Vallonia ha lanciato un bando per progetti di circuiti termici. Charleroi ha risposto.