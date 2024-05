La principessa Charlene brilla con i suoi gemelli nel giorno della festa della mamma

La principessa Charlène è una delle sue madri che si sposerà il 26 maggio 2024. Il principe erede Jacques e la principessa Gabriella di Monaco devono accompagnare i loro genitori al Gran Premio di Formula 1, quest’anno appositamente per la principessa Charlène, potrà farlo. In questa occasione è stata condivisa una foto allegra di Charlene con la sua gemella.

Leggi anche: La principessa Charlene trattiene il respiro mentre si tuffa in apnea per raccogliere la bandiera a scacchi per il Gran Premio di F1 di Monaco

Una bellissima foto della principessa Charlene con i suoi gemelli nel giorno della festa della mamma

Domenica 26 maggio i francesi metteranno la loro madre sotto i riflettori, due settimane dopo gran parte del mondo. Il Principato di Monaco copia la storia della Festa della Mamma a quella della Francia. In questo giorno speciale per tutte le mamme di Monaco, anche la principessa Charlene è al centro dell’attenzione. Il Palazzo dell’Emiro ha pubblicato per l’occasione una foto unica.

Il presidente francese accoglie la famiglia principesca di Monaco sulla scalinata del Palazzo dell’Eliseo a Parigi, il 14 maggio 2024. Durante la visita è stata scattata una foto per la festa della mamma (Foto: Eric Matton/Palais des Princesses)

Leggi anche: Il Principe Alberto II, la Principessa Charlene e i loro gemelli si uniscono dietro i giocatori di basket del Monaco

In questa nuova foto, la principessa Charlene indossa pantaloni rosa chiaro e un abito a scacchi. Questo gruppo, molto probabilmente firmato da Akris, indica che la foto è stata scattata sicuramente il 14 maggio. La principessa, infatti, ha indossato questo outfit per presenziare alla cerimonia tenutasi all’Eliseo in cui Emmanuel Macron ha conferito l’Ordine al Merito Agricolo al Principe Alberto II. Poi il re di Monaco si recò a Parigi con la moglie e i figli per ricevere una medaglia francese.

La principessa Charlene circondata dai suoi gemelli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, in occasione della festa della mamma (Foto: Eric Mathon/Palazzo delle Principesse)

Leggi anche: Jacques e Gabriella, principesse di Monaco, sono ricevuti da Emmanuel Macron all’Eliseo per consegnare il diritto agricolo al Principe Alberto II

La principessa Gabriella indossa un lungo cappotto bianco doppiopetto di Dolce & Gabbana. Questo è anche lo stesso cappotto che indossava durante la cerimonia all’Eliseo. Per quanto riguarda il principe ereditario Jack, possiamo vedere anche un pezzo della sua cravatta blu scuro a piccoli pois.

Oltre ad essere al centro dell’attenzione da parte dei suoi figli, la principessa Charlene trascorrerà una meravigliosa domenica per la festa della mamma. Alle 15 sarà al via del Gran Premio di Formula 1, uno dei suoi eventi sportivi preferiti nell’emirato. I gemelli di 9 anni di solito partecipano a questo evento. La fine della corsa sarà poi segnalata dalla tradizionale bandiera a scacchi sulla quale avrà apposto la sua firma. La bandiera verrà successivamente messa all’asta a beneficio della sua fondazione.