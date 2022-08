La nave scuola italiana “Americo Vespucci” arriva a Casablanca

SNRTnews riporta che sabato 6 agosto lo yacht ha attraccato a Casablanca dopo le soste a Palermo, Tunisi, Algeri e Lisbona. Massimiliano Siracusa racconta che a bordo 143 cadetti, di cui 13 soldati provenienti da Paesi con programmi di attiva cooperazione con le forze armate e 33 donne della 1a classe dell’Accademia Navale, hanno iniziato a familiarizzare con le operazioni marittime e ad assorbire i valori della equipaggio navale. , comandante della nave.

“Le persone di età compresa tra i 18 ei 20 anni, per molti di loro è la prima volta che vanno all’estero”, ha aggiunto. La marina marocchina e quella italiana mantengono un’ottima collaborazione, ha proseguito.

Durante il suo viaggio, Vespucci incontrò altre flotte, soprattutto spagnole. Attraccherà a Cadice l’11 agosto. Ma prima ancora, i cadetti avranno l’opportunità di visitare Casablanca e rafforzare così il loro bagaglio culturale, fondamentale per la loro formazione, sottolineando la stessa risorsa.

Intervenendo all’evento, l’ambasciatore italiano in Marocco, Armando Baruco, ha notato che si colloca tra le navi più belle e antiche del mondo. “È la barca più antica del mondo ancora in campagna in mare”.