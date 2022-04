Italy: The Land of Wonders, un gioco pubblicato dal governo italiano

Le Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) ha annunciato l’inizio del gioco Italia: La terra delle meraviglie, Che mira a portare il patrimonio culturale e le meraviglie dell’Italia a un pubblico globale, in particolare ai giovani. Italia: una terra di meraviglie che affascina e si rivolge a bambini e adulti: descrive la bellezza e il patrimonio di questo paese attraverso un’esperienza interattiva e divertente. Disponibile gratuitamente in 11 lingue, il gioco sarà disponibile in tutto il mondo il 19 luglio per iOS e Android, smartphone e tablet. Italiana.esteri.itNuovo portale MAE dedicato alla cultura italiana nel mondo.

Elio è un vecchio guardiano del faro che ogni mattina illumina il paese, utilizzando 20 scintille raccolte il giorno prima in 20 regioni d’Italia. Il gioco inizia al tramonto – un riferimento a Helios, il dio del sole dell’antica mitologia greca – che cerca un assistente che possa aiutarlo nel suo difficile compito. Evocò una misteriosa figura fuori dal faro: un guerriero ispirato da un’avventura notturna in giro per l’Italia per raccogliere 20 luci, illuminare il faro e far risplendere il sole.

Durante il loro viaggio, i giocatori incontreranno cinque guardie che li guideranno alla scoperta dei cinque principali ambiti del patrimonio culturale italiano: natura, cibo, arte, spettacolo e design. Al termine del viaggio, una grande sorpresa attende i soldati: prenderanno il posto di Elio e diventeranno le nuove guardie del faro con l’obiettivo di proteggere i tesori del paese. Ma prima devono attraversare meno di 100 livelli EnigmiCiascuno offre una ricostruzione 3D del monumento iconico d’Italia, con un viaggio davvero spettacolare, alla scoperta di spiagge e montagne, città e castelli, tradizioni contadine e miti.

Per chi conosce già l’Italia e per chi ancora non la conosce e vuole saperne di più – migliorando le proprie competenze linguistiche – Italia: Land of Wonders può essere utilizzata anche come guida di viaggio, grazie alla sua raccolta di oltre 600 articoli ricchi di storie, notizie e curiosità.

Ultima ma non meno importante, la musica! Partiture originali ispirate ai migliori classici italiani, dall’opera al barocco e alle colonne sonore di film popolari, creano l’atmosfera per un gioco che sarebbe uno strumento di apprendimento interessante e istruttivo per le scuole che insegnano musica. L’italiano è una lingua straniera.

“Il mercato dei giochi per dispositivi mobili è oggi uno dei principali canali di diffusione di ogni tipo di contenuto, anche di carattere culturale e informativo”, ha commentato Lorenzo Angeloni, Ambasciatore Generale del Ministero della Cultura e dello Sviluppo Economico e dell’Innovazione. Cooperazione internazionale.

“È nostro dovere cogliere ogni opportunità che vediamo per promuovere il nostro Paese e la sua cultura nel mondo. Per questo abbiamo adottato la piattaforma mobile e comunichiamo in modo innovativo non solo al nostro ministero ma anche alla pubblica amministrazione italiana in Il nostro obiettivo è interessarsi al nostro Paese e alle sue bellezze creando un senso di familiarità che possa guidarlo giorno dopo giorno, verso la vera scoperta dei nostri territori e dei nostri prodotti”.

Italy: Land of Wonders non è solo un divertente gioco per cellulare, è un vero prodotto Fatto in Italia, Che integra efficacemente cultura e tecnologia. Immergiti nell’atmosfera del nostro Paese: Scoprire la bellezza, la creatività e il gusto dell’Italia è un’avventura accessibile a tutti.