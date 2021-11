La lettera di addio di Hakima Darmoush a RTBF

“Ecco è finita..., Hakima Darmoush ha scritto, venerdì sera, in una lettera (duplicando il famoso titolo di Jean-Louis Hubert) trasmessa dai nostri colleghi della serata. Dopo più di tre anni in RTBF, sto voltando pagina“.”processione dei ricordiLa persona che in precedenza aveva annunciato questa partenza segue la fine dello scorso settembre, prima di ringraziare le squadre “Per i momenti indimenticabili che abbiamo passato insieme, momenti intensi ed esaltanti di servizio al pubblico e alla cultura.”

L’ex emittente delle 19:00 di RTL-TVI, Chi non ha affatto intenzione di tornare sul canale privato, così ha sancito la sua dimissione dal servizio pubblico. Colui che si è seduto in cima al tema della cultura e della musica della RTBF dal 2018. Ha detto all’epoca: “Ogni giorno trascorso nei media pubblici è stato motivo di orgoglio. È un addio premuroso, ma non senza emozione”. Ora intraprendendo l’attività imprenditoriale, la giornalista si unisce all’agenzia di consulenza Akkanto (che supporta le aziende nella gestione della loro reputazione), ci racconta. Un mese fa. “Oltre ai progetti che condurrò da solo, lavorare con akkanto è per me il modo migliore per supportare gli attori economici nelle sfide che devono affrontare in termini di reputazione, che si tratti di svilupparla, proteggerla o trarne vantaggio.“