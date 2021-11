La vincitrice di “The Voice All Stars” Anne Silla rivela la storia straziante dietro la sua testa rasata

Gran vincitrice di “The Voice All Stars”, Anne Sila è stata invitata al gruppo “50 Minutes Inside” sabato 6 novembre. Venuta a presentare il suo terzo album, la cantante Nikos Aliagas ha raccontato il terribile segreto dietro il suo taglio di capelli.

La giovane donna ha ammesso di aver “superato un test molto difficile prima di fare l’audizione per ‘The Voice’, nel 2014″. La persona che amavo così tanto ha preso una boccata di delirio e mi ha pugnalato”, ha testimoniato. Aggiunge che questa fase particolarmente dolorosa della sua vita l’ha portata a “dolore fisico e mentale”.

Affrontando Nikos, Anne Sella ha detto che “The Voice” le ha salvato la vita dopo questa tragedia, anche se ammette di non sapere se sarà in grado di riprendersi dalla tragedia.

Ma durante la sua prima partecipazione a “The Voice”, si è davvero rasato la testa per il gradimento degli spettatori. Questo taglio di capelli si riferisce in realtà alla sua storia: “Ho incontrato qualcuno che ha vissuto a lungo con gli indiani e mi ha detto che per gli indiani, i capelli lunghi conservavano i suoi ricordi. Mi ha davvero colpito e ho capito che forse era quello che intendeva anche a me. Ciò significava che volevo quella volta tagliare tutto e fare piazza pulita del passato. Ma non mi rendevo conto che nello show, sarebbe stato quasi il mio marchio di fabbrica”, ha detto il cantante.