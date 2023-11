La guerra tra Israele e Gaza: “Continueremo fino alla vittoria”, dice Benjamin Netanyahu durante una visita a Gaza

Questa è la prima volta in almeno 18 anni. Dal ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza nel 2005, nessun primo ministro israeliano ha visitato la Striscia, che è stata sottoposta a continui bombardamenti da parte dell’esercito israeliano dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato domenica la Striscia di Gaza. Lì il primo ministro israeliano ha incontrato i suoi soldati. Ma ha colto l’occasione soprattutto per riaffermare la posizione di Israele.

L’attacco israeliano alla Striscia di Gaza continuerà”.Fino alla vittoria“Contro il movimento palestinese di Hamas”, ha detto.Continuiamo fino alla fine, fino alla vittoria. Niente ci fermerà“Il signor Netanyahu ha informato i soldati israeliani di questo, secondo un video diffuso dal suo ufficio”.Abbiamo tre obiettivi in ​​questa guerra: eliminare Hamas, restituire tutti i nostri rapitori e garantire che Gaza non diventi mai più una minaccia per Israele.“.

L’accordo concluso tra Israele e Hamas prevede una tregua che dovrebbe concludersi lunedì sera, dopo la liberazione di 50 ostaggi in cambio di 150 prigionieri. È possibile estendere questa tregua.