Strada del weekend nero per le vacanze

Il famoso crossover è questo weekend tra giuillettisti e agostiniani!

Sia che ci si diriga a sud per partire o che si vada a nord per tornare, la situazione sarà molto difficile: le strade saranno intasate in tutta Europa. (Fonte itinerante).

In direzione di partenza il traffico sarà già affollato venerdì con lunghe code da mezzogiorno. Sabato sarà una giornata nera in Francia con traffico intenso in direzione sud. In Germania, Austria, Svizzera, Italia e Spagna, questi giorni saranno classificati come rossi: traffico molto difficile con un lungo ingorgo. Domenica il traffico sarà ancora molto congestionato in Germania, Svizzera e Italia. Lunedì ci sarà ancora un traffico significativo a livello locale in Francia e Svizzera.

Con noi, traffico molto intenso con possibili ingorghi il venerdì pomeriggio e la sera oltre che il sabato mattina sulla E40 tra Bruxelles e la costa e sulla strada E411 Bruxelles-Lussemburgo. Il traffico sarà intenso anche con il rischio di rallentamento sulla tangenziale Anversa-Bruxelles, sull’autostrada E19 Bruxelles – Mons – Valenciennes con possibili controlli al confine di Hensies e sulla E40 Bruxelles – Liegi – Aix-la-Cappella.

Macchie nere – Ore di punta : Venerdì

Area di Parigi prima di mezzogiorno

Autostrada A10 tra Orleans e Bordeaux, dalle 14:00 alle 19:00.

L’autostrada A6 tra Beaune e Mâcon, dalle 10:00 alle 18:00.

L’autostrada A7 tra Lione e Orange, dalle 10:00 alle 20:00.

La A9 tra Orange e Narbonne, dalle 10:00 alle 20:00.

Autostrada A20 tra Limoges e Brive-la-Gillard, dalle 14:00 alle 19:00.

L’autostrada A43 tra Lione e Chambery, dalle 14:00 alle 20:00.

Per l’Italia attraverso il Traforo del Monte Bianco: traffico intenso dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00, traffico intenso dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

Sabato sarà un giorno nero In direzione sud con traffico molto difficile. Il traffico aumenterà dall’alba e proseguirà fino alla prima serata. Tutte le autostrade per la Bretagna, la Normandia, la Francia meridionale e la Spagna saranno congestionate. I maggiori problemi di traffico sono attesi nella Valle del Rodano (autostrada A7), sull’autostrada lungo il Mediterraneo (autostrada A9) e sull’autostrada Parigi-Bordeaux-Spagna (A10).

Punti neri – Ore di punta: Sabato

Area di Parigi prima di mezzogiorno

periferia delle grandi città dopo le 8:00

L’autostrada A11 tra Parigi e Le Mans, dalle 9:00 alle 12:00.

L’autostrada A81 tra Le Mans e Rennes, dalle 9:00 alle 12:00.

L’autostrada A13 tra Rouen e Caen, dalle 9:00 alle 16:00.

Autostrada A10 tra Orleans e Bordeaux, dalle 8:00 alle 16:00.

L’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna, dalle 9:00 alle 18:00.

L’autostrada A6 tra Bonn e Lione, dalle 8:00 alle 12:00.

L’autostrada A7 tra Lione e Orange dalle 6:00 alle 18:00 e tra Orange e Marsiglia dalle 8:00 alle 19:00.

Autostrada A8 tra Salon-de-Provence e Aix-en-Provence, dalle 9:00 alle 17:00

Autostrada A9 tra Orange e Perpignan via Narbonne, dalle 8:00 alle 16:00.

Autostrada A20 tra Limoges e Brive-la-Gillard, dalle 9:00 alle 18:00.

Autostrada A75 tra Clermont-Ferrand e Montpellier, dalle 9:00 alle 15:00.

L’autostrada A62 tra Agen e Tolosa, dalle 9:00 alle 16:00.

Autostrada A61 tra Tolosa e Narbonne, dalle 8:00 alle 16:00.

L’autostrada A43 tra Lione e Chambery, dalle 9:00 alle 18:00.

Per l’Italia attraverso il Traforo del Monte Bianco: traffico intenso dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 19:00 alle 22:00 traffico intenso dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e traffico difficile dalle 12:00.

in Svizzera Il Tunnel del San Gottardo (16,9 km) rischia la saturazione questo fine settimana. (Autostrada A2). Domenica, traffico stradale molto difficile intorno al Mediterraneo con lunghi ingorghi e traffico difficile con qualche rallentamento nel resto della Francia. Il traffico sarà più intenso tra le 9:00 e le 16:00. Punti neri – Ore di punta: Domenica

Zona di Parigi al mattino

L’autostrada A10 tra Parigi e Orléans dalle 6:00 alle 13:00 e tra Orléans e Bordeaux dalle 7:00 alle 16:00.

L’autostrada A6 tra Beaune e Mâcon, dalle 9:00 alle 12:00.

L’autostrada A7 tra Lione e Orange dalle 9:00 alle 19:00 e tra Orange e Marsiglia dalle 10:00 alle 21:00.

Autostrada A8 tra Salon-de-Provence e Aix-en-Provence, dalle 10:00 alle 19:00

La A9 tra Orange e Narbonne, dalle 9:00 alle 19:00

Autostrada A20 tra Limoges e Brive-la-Gillard, dalle 10:00 alle 18:00.

Autostrada A62 tra Bordeaux e Tolosa, dalle 11:00 alle 20:00.

L’autostrada A61 tra Tolosa e Narbonne, dalle 10:00 alle 16:00.

Per l’Italia attraverso il Traforo del Monte Bianco (N205) Traffico intenso dalle 10:00 alle 17:00.

Lunedi Solo la Svizzera (festa nazionale) vedrà alcuni ingorghi.

Germania, Austria, Svizzera, Italia e Spagna