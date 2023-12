La cupola a cui si fa riferimento nel mio spazio sanitario

My Health Space è dotato di Dôme, un’applicazione dedicata al coordinamento della medicina sociale per beneficiari, caregiver e professionisti. La decisione è stata presa dal Ministero della Salute durante il Comitato di Riferimento del 6 ottobre 2023. Con questo riferimento, Dôme rafforza la sua posizione di editore di servizi digitali specializzati nel settore medico e sociale ma anche di partner di fiducia con le autorità pubbliche .

Garantire la fiducia agli utenti e ai professionisti

Per entrare nel catalogo dei servizi My Health Space, Dôme ha dovuto rispondere più di 150 standard per la sicurezza, l’interoperabilità, l’etica e la protezione dei dati personali. Sfruttando lo spazio My Health, Dôme è stata identificata come una soluzione affidabile che protegge i dati dei suoi utenti e opera secondo gli standard di qualità più esigenti. Dôme è ora facilmente accessibile a tutti i cittadini dal proprio spazio sanitario digitale personale.

Senza dimenticare che i dati di Dôme possono essere scambiati in modo sicuro con My Health Space. Dôme è accessibile direttamente da My Health Space ed è disponibile anche in versione mobile su AppStore e Google Store.

Dôme, l’app più completa a supporto degli stakeholder medici e sociali

Doom nasce da diverse osservazioni:

Le informazioni gestite da vari professionisti non lo sono Non è abbastanza sfruttato NO

sempre iscritto,

NO sempre iscritto, Caregiver familiari, spesso lontani, Mancanza di informazioni e visibilità sul supporto

Prendersi cura dei propri cari ,

, Le persone si sentono vulnerabili A volte isolato Mentre sono accompagnati da…

Quando Uno spazio digitale personale e sicuro Per condividere informazioni, Coordinamento degli interventi e archiviazione dei documenti Poi è diventato chiaro. Questa è la ragione principale dell’esistenza di Dom.

Dôme offre anche un insieme di funzioni ad alto valore aggiunto come una pianificazione condivisa, un taccuino dei contatti non fisici, una griglia per l’identificazione delle vulnerabilità, un sistema documentale organizzato, ecc.

Esistono molti servizi digitali pensati appositamente per rispondere a tutte le sfide mediche e sociali, a casa e nelle istituzioni: promuovere la permanenza a casa, sostenere i caregiver, contribuire a un invecchiamento in buona salute, aiutare gli anziani o le persone con disabilità a essere efficaci in se stessi. Un viaggio di cura…