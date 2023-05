Kayak: il Belgio vince l’argento agli Euro River Downhill Championships!

Dopo l’impressionante prestazione di Laurane Sinnesael, incoronata campionessa europea nella classica discesa fluviale, giovedì il Belgio ha vinto una seconda medaglia, a Skopje, grazie al famoso trio composto da Leo Montolet, Jüren Bogaerts e Killian Mersmans.

Infatti, i nostri rappresentanti si sono piazzati secondi, in 9:41.30, nell’evento a squadre, dietro a Slovenia (9:38.91) e Cechia (9:41.71), che sono arrivati ​​terzi.

La medaglia di bronzo della Coppa del Mondo dell’anno scorso, a Trenyac, Montolet e Bogart, questa volta era a pari merito con Mersmans e non con Samuel Pipe, che mercoledì si è classificato 12° nel singolare.

Questa medaglia d’argento incoraggerà Léo Montulet, 25enne di Dinant, affiliato al Cercle Nautique Meuse et Lesse (come Laurane Sinnesael), dopo essere arrivato ai piedi del podio individuale per cinque centesimi di secondo!

Liu ha perso contro il francese Barouh, vincitore, con il tempo di 9:20:99, davanti allo sloveno Oven (9:24.74) e al suo connazionale Bonetin (9:25.35 contro il belga 9:25.41, sesto posto nell’ultima Coppa del Mondo).

Gli altri tre belgi erano entrati in ordine nella top 12 con Kilian Mersmans settimo (9:42.06), Joren Bogerts ottavo (9:46.68) e quindi Samuel Pipe dodicesimo (9:49.35).

Kayak: Laurent Sensil Campione Europeo di Rapid!