Kate Middleton ricoverata in ospedale: gli esperti reali sono preoccupati per le condizioni di salute della principessa

Gli inglesi sono preoccupati. Dal 16 gennaio Kate Middleton entra in ospedale. La principessa del Galles è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale. Se Buckingham Palace escludesse le voci su un possibile cancro, la moglie del principe William dovrà attraversare un difficile periodo di recupero. Dopodiché, se tutto andrà bene, potrete anche riposarvi a casa per diversi giorni. Ma per molti esperti reali, questa attesa per quanto riguarda la salute di Kate Middleton è un'attesa lunga. Molto lungo. La dottoressa Deborah Lee è stata intervistata da esprimere, Soprattutto per quanto riguarda la durata della degenza in ospedale della madre di tre figli. “Per la chirurgia addominale, La maggior parte delle persone rimane in ospedale dai quattro ai sette giorni. Dopo l'intervento laparoscopico [un type de chirurgie par trou de serrure], Questo periodo è ridotto a due o quattro giorni. »

Kate Middleton viene sottoposta a un intervento chirurgico addominale

Lo dice l'esperto Durata “Molto dipende da cosa viene fatto esattamente. Se un paziente necessita di ricovero in terapia intensiva, la sua degenza ospedaliera sarà probabilmente molto più lunga. Questo trattamento ospedaliero, oltre all'operazione alla prostata eseguita dal re Carlo III, mette in grande preoccupazione la famiglia reale e gli inglesi, secondo Mark Roche, esperto reale di affari reali. Signora Figaro.

Secondo lui, i sudditi della Corona Siamo profondamente scioccati dalla duplicità di questo annuncio. L'ingresso di Kate nella clinica londinese è stato uno shock poiché è una persona molto popolare tra il pubblico e ha offerto una performance impeccabile da quando è arrivata a Windsor. Chi è la futura regina e moglie del prossimo re d'Inghilterra? Soprattutto ha tre nipoti, George, Charlotte e Louis. Nel frattempo, un'ora dopo, Buckingham Palace ha annunciato Il ricovero del re in ospedale, che a sua volta pone problemi sovraniCioè chi assumerà le funzioni del re durante la sua assenza.