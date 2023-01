Anche se i Sussex non hanno trascorso il Natale con Kate Middleton The Mirror ripensa a questo offensivo regalo di Natale che ha fatto al principe Harry. A quel tempo, la principessa del Galles e suo genero erano partner superstar. Rivelazione su questo dono straordinario.

L’insulto regalo di Natale di Kate Middleton al principe Harry

Prima di incontrare sua moglie, Megan Markle, Il principe Harry e Kate Middleton erano molto legati. Il secondo figlio di re Carlo considerava la futura regina sua sorella maggiore. In effetti, si conoscevano da molto tempo quando il principe Harry era ancora un adolescente.

C’è stato un tempo in cui la moglie del principe William gli ha fatto un regalo di Natale a sorpresa. Inoltre, nello specifico, Lo specchio estrae la natura nelle sue colonne.

La madre degli eredi al trono britannico ha regalato al genero un libro su come mantenere una fidanzata. Si noti che all’epoca il padre di Archie e Lilibet era ancora single e moltiplicava le conquiste.

Secondo quanto riferito, il duca di Sussex l’ha unboxed davanti alla regina Elisabetta II. Ciò che ha messo a disagio la principessa del Galles.

La partenza ha distrutto la famiglia reale

Dal 2018, i reali trascorrono il Natale al loro fianco. Il principe Harry e sua moglie hanno trascorso le vacanze in Canada. Successivamente, ha lasciato il Sussex per stabilirsi in California.

Pertanto, a causa delle loro differenze, Kate Middleton e il principe Harry si sono trasferiti. La causa principale di questo attrito sarebbe il grande scarico dei sacchi del Sussex. QuindiSecondo quanto riferito, la futura regina consorte si è offesa per gli attacchi di suo cognato ai membri della famiglia nella serie di documentari Netflix “Harry e Meghan”. Mi sono sentito tradito e ferito.

Kate Middleton non poteva immaginare che il fratellino con cui era in buoni rapporti potesse arrivare a tanto. Inoltre, anche il principe William si sarebbe sentito ferito dalle sue rivelazioni. Ma ha preferito tacere di fronte alle critiche del fratello. Un gesto “dignitoso e nobile”.