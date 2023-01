“Ho perso 38 chili” (video)

Per me niente, il calzolaio è il peggiore.

No, per voce, mai per intonazione. Con l’intonazione, alcune persone sottolineano una certa parola quando hanno determinati problemi. Ascolto il suono e poi allargo le carte.

Alla fine del mese, tornerai in Belgio per incontri faccia a faccia. Le tue consulenze vengono solitamente effettuate per telefono. Come ti senti riguardo alle cose? attraverso l’intonazione?

Se continua farò denuncia. Fortunatamente non ho parlato con lui per il resto. Se gli parlo, lo insulto.

Sì, non volevo perché sono imbarazzato e temo che la gente penserà che sto cercando di farmi pubblicità. Non ho bisogno di pubblicità. Beh, non credo…

Prima che venissi a trovarti a Parigi, mi hai detto al telefono che non volevi parlarne, come se fossi imbarazzato. Eppure sei una vittima.

È qualcuno che scatta le mie foto su Facebook e finge di essere me. È in Africa secondo le mie informazioni. Offre persino alle persone di restituire le mogli e i mariti che se ne sono andati per soldi. È un disastro internazionale perché molte persone ne soffrono e dicono, Dominic Lehmann, è una truffa, mentre io faccio il mio lavoro da 40 anni. Questa persona richiede che i fondi vengano inviati tramite Transcash. Non lo faccio. Mi pagano in contanti quando vedo persone o pagano sul mio conto. Ma non lavoro mai con Transcash.

Sì, per questo dico grazie al governo belga. Se potessi riportare le cose come erano prima…

Io vengo meno perché ho problemi di salute e poi ci sono i problemi che devi affrontare in Belgio. Ti freghiamo con il prezzo dell’elettricità. Le persone risparmiano denaro e io lo considero un lusso anche se non sono davvero nel settore (ride).

Tornerai in Belgio il 26-27 gennaio, ma sei qui da poco. Come mai ?

Putin, Covid, energia, Hazard… Dominic Lehmann ci dà le sue previsioni per il 2023: “Ci saranno grandi sconvolgimenti in Belgio”

La guerra in Ucraina, il covid, il prezzo dell’elettricità, l’ondata di caldo o GHB e la politica belga. Sir Dominic Lehmann interpreta uno sguardo al 2023 per i lettori di Sudinfo.

Per la prima volta dai suoi problemi di salute, Dominique Lehmann tornerà in Belgio il 26-27 gennaio. Malato, il suo 2022 è stato terribile, ci racconta altrove.











di video



Nel frattempo, il “veggente delle stelle, veggente delle stelle” non aveva perso nulla del suo talento e della sua forza. Lo abbiamo trovato in una brasserie parigina a pochi metri da casa sua. Lì ci ha dato le sue previsioni basate sul sentimento e sul mazzo di carte che ha usato per “confermare”.

Ucraina o Russia

Dico che l’Ucraina vincerà la partita nel 2023. Non ho intenzione di farmi degli amici, ma i russi sono comunque un po’ selvaggi. A dirti la verità, ho un nonno ucraino. I miei genitori possedevano un ristorante e passavo molto tempo con mia nonna, Victoire, che mi ha fatto il suo regalo.

VladimirPutin?

Finirà male. Ti piace, vero? È un po’ sbagliato. Ci sarà una rivolta. La gente non ce la fa più, è stanca. Temo persino per la sua vita.

Vedi qualche uso di armi nucleari?

No. Non ne ho voglia, non è possibile. Questo è rassicurante.

Il prezzo dell’elettricità e del cibo scenderà?

È orrore… vero orrore. Ho pietà dei miei amici belgi. Ho una cliente che mi ha spiegato che il prezzo della benzina per lei è triplicato. I poveri sono passati da 300€ a 900€ Dobbiamo smetterla con le sciocchezze! Ma i prezzi dell’energia scenderanno di nuovo, grazie a Dio. D’altra parte, anche il prezzo del cibo scenderà rapidamente. Ma è una diminuzione che annuncia un aumento maggiore di adesso.

Crisi politica in Belgio?

Temo che prima o poi ci sarà un problema. I belgi vengono maltrattati dal governo. Ci saranno grandi disordini. Dovrebbero riavere indietro i soldi! Ci saranno scandali in Belgio. È previsto.

George Louis Boches rovescia il governo?

(lungo silenzio). Gli piace tra di noi ha detto. Ma per me è complicato dire sì o no perché il governo è un gruppo. È complicato per me parlare di più persone.

I Red Devils torneranno in vetta?

Mi è stato chiesto dei diavoli ma ho visto che ci sarebbe stata una palla nella zuppa (sic). Non ho osato dire niente. Il resto sarà complicato.

Pericolo dell’Eden?

Ho, non ci ho lavorato. Non so chi sia. È un giocatore?

Il covid scomparirà?

Covid, lo avevi dichiarato. Il Covid finirà nel 2023 tranne che al suo posto covid ci sarà qualcosa di più forte che purtroppo sarà più crudele. Il Covid morirà e qualcos’altro emergerà. È il mondo che vuole.

Estate calda in Belgio?

Oh no no, sì. Le cose andranno solo peggio. Presto andremo tutti nudi!

Disastri naturali come inondazioni?

Va di pari passo, quando il clima inizia a incasinarsi, si verificano disastri naturali. Acqua, fuoco, inquinamento atmosferico, cose malate!

Nel processo di Bruxelles Salah Abdel Salam parla e aiuta le vittime?

Non sono sicuro che lo voglia davvero. Non sono sicuro che sia “collaborativo” su questo. Penso che avesse così tanti sensi di colpa dentro di sé, che non osava nemmeno più parlarne.

La principessa Elisabetta trova l’amore?

Così, all’improvviso, ci sarà sicuramente qualcuno, ma alla fine dell’anno

Papa Francesco si dimetterà?

Cambieremo papi. Qualcuno verrà a sostituirlo. ho notato che non va bene…

E Joe Biden?

è ciao. Non finirà il suo mandato. buona fortuna !

Emanuele Macron?

Ah no! Oh, non è possibile. Questo tizio mi fa venire i brufoli. Penso che sia un campione di merda (sic). Ma c’è l’uomo che parla e non il veggente.