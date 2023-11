John Cena è grato a Randy Orton

Questo fine settimana si svolge la WWE Survivor Series 2023, ma negli Stati Uniti è anche il lungo weekend del Ringraziamento (noto anche come Ringraziamento).

Questo è il momento per gli americani di trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici e riconoscere le cose per cui sono grati nella vita. Mentre Randy Orton si prepara a tornare dall’infortunio al Survivor Series WarGames 2023, John Cena ha pubblicato un messaggio su Twitter per evidenziare la sua gratitudine a Orton:

“Non posso celebrare questo giorno senza essere grato a tutte le persone che mi hanno aiutato e sono cresciute con me lungo il percorso. Sono davvero grato per il tempo che ho trascorso in OVW con Randy Orton durante quei primi anni. Guarda il nostro ultimo partita in OVW! Buon Ringraziamento!”

John Cena e Randy Orton hanno iniziato a lavorare in WWE nello stesso periodo e sono riusciti a scalare le classifiche insieme. I due lottatori hanno più di 300 incontri insieme e più di 20 incontri singoli in programmi televisivi o in PPV.

Due persone dovrebbero conoscersi bene. Del resto non è la prima volta che i due si completano a vicenda sui social network, vedi qui nel 2022.

Fonte immagine: WWE