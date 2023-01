Ecco le banconote contraffatte più diffuse in Belgio

12.000 banconote contraffatte saranno ritirate dalla circolazione in Belgio nel 2022.

Inserito il 30/01/2023 alle 14:54 Tempo di lettura: 2 minuti



SLo scorso anno sono state ritirate dalla circolazione circa 12.000 banconote in euro contraffatte, il 24% in meno rispetto all’anno precedente. Lo riferisce la Banca nazionale del Belgio (NBB). A livello globale, il numero di operazioni di contraffazione è aumentato per la prima volta da diversi anni.

Le banconote da 20 e 50 euro sono le più contraffatte in Belgio, secondo BNB. Rappresentano il 70% delle banconote false sequestrate.

La Banca nazionale sottolinea che il numero di banconote contraffatte in circolazione è molto limitato rispetto al numero di banconote autentiche. La fondazione afferma che le banconote sospette sono facili e veloci da individuare.

A livello globale, nel 2022 sono state ritirate dalla circolazione 376.000 banconote in euro contraffatte, con un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Secondo la Banca centrale europea, questo aumento è legato alla ripresa dell’attività economica dopo la crisi del virus Corona.

Il numero di banconote contraffatte per milione di euro in circolazione nell’eurozona è stimato a 13. Questo numero è aumentato per la prima volta in sette anni. L’anno scorso era ancora alto come 12 e 48 nel 2015. Quindi il rischio di imbattersi in banconote contraffatte è basso, secondo la Banca nazionale.