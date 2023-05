Jamie Foxx ricoverato all’età di 55 anni: le sue condizioni peggiorano e la sua famiglia si “prepara al peggio”

Mentre si pensava che le cose andassero bene per Jamie Foxx, sembra che le notizie non siano buone per il comico americano.

È stata ricoverata in ospedale il 12 aprile per motivi che non sono stati ancora resi noti e l’artista 55enne è ancora in ospedale un mese dopo. “Non sarebbe ricoverato in ospedale per molto tempo se non ci fosse nulla di grave”.Alcuni media statunitensi stanno presentando, senza fornire ulteriori dettagli.

In effetti, secondo le informazioni inviate dal media americano Comic Book Movie, affermando di mantenere le sue informazioni da più fonti, la famiglia della star “rimane ottimista” riguardo alla guarigione dell’attore, ma si sta “preparando anche al peggio”.

Jamie Foxx rompe finalmente il silenzio tre settimane dopo il suo misterioso ricovero, le star reagiscono

Di recente, lo stesso attore ha ringraziato i suoi fan attraverso un post sul suo profilo Instagram lo scorso 3 maggio. Ma alcuni fan sospettano che non sia l’autore di questa lettera. Il fatto che Jamie Foxx sia ancora in ospedale, quasi un mese dopo il suo ricovero, e questa informazione dai media del film comico americano è stata appena aggiunta, potrebbe preoccupare ulteriormente i fan della star.