Ivana Trump ha sorpreso tutti sposandosi per la quarta volta con un’italiana molto più giovane

Aveva un effetto magnetico su di lei e si vantava della sua irresistibile attrazione per il gentil sesso, mormorando a chiunque volesse ascoltare: “Non passo una notte da solo da anni.” Rossano Rubicondi è stato il quarto e ultimo marito di Ivana Trump. All’epoca era una star in Italia.

Nel 2008, all’età di 36 anni, ha sposato l’allora 59enne Ivana Trump in una sontuosa cerimonia nella casa estiva di Donald Trump in Florida, dopo sei anni di una relazione saltuaria con lui.

Il matrimonio è stato ispirato all’opera teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. Hanno partecipato 400 ospiti, tra cui l’ex presidente Donald Trump.

Dopo questi prestigiosi matrimoni, Rossano Rubiconti ha preso parte al reality italiano “L’isola dei Famosi” o “Isola dei Famosi” in francese. Una fonte dell’epoca disse che Rossano Rubicondi era diventato “un fenomeno” in Italia “Era orgoglioso di chiunque volesse ascoltare che poteva avere tutte le ragazze sexy che voleva e che non passava una sola notte da anni”.

Ma ora, la distanza geografica e queste voci su un’avventura di una notte non consentono loro di opporsi al loro matrimonio. Nel 2009, pochi mesi dopo il matrimonio, Ivana disse alla rivista People: “Siamo separati ma non divorziati e lui sta lavorando [en Italie] Io sono qui. Non è un matrimonio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma ci stiamo divertendo entrambi.

La coppia ha finito per divorziare un anno dopo il loro primo anniversario di matrimonio.

L’ex di Ivana, Donald Trump, ha detto la sua sulla scissione sul Washington Post: “Ero molto scettico su questo matrimonio. Quando l’ho conosciuto, non ero un fan di tutto ciò che vedevo”. Ha dichiarato.

Tuttavia, la coppia composta da Ivana e Rossano si è lasciata per la terza volta nel 2011, prima di riunirsi nel 2019 e apparire nella versione italiana di “Ballando con le stelle” prima di sciogliersi di nuovo pochi mesi dopo.





Nell’ottobre 2021 Rossano Rubicondi è morto di cancro.

Pochi nel mondo della recitazione italiana pensavano che alla fine lui e Ivana si sarebbero messi insieme. Il Daily Mail riporta che Ivana e Rubiconti sono stati visti insieme almeno cinque volte nel 2021 prima della morte dell’attore. Hanno camminato mano nella mano per le strade di New York.

“Molti pensavano che avrebbero dovuto risposarsi.” Lo ha detto al “Corriere della Serre” il regista italiano Roberto Alessi, amico di Rubicondi.

Questo potrebbe non essere il caso.

Ivana, Morto il 14 luglio 2022È partita per raggiungere il suo bell’attore italiano scomparso pochi mesi fa.