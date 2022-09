Un portafoglio contenente 6mila euro è stato restituito da un turista italiano a un giovane albanese

Ha perso il portafoglio, che conteneva 6mila euro, e il gesto dell’albanese è diventato virale



albinfo.ch

Gli agenti di polizia della città di Scutari sono rimasti sbalorditi quando un giovane si è presentato al cancello della stazione di polizia chiedendo soldi. albinfo.ch.

Il sedicenne Erind Shkampaj era andato a lavorare come ogni fine settimana. Lungo la strada, trova un portafoglio per terra.

Il portafoglio apparteneva al turista italiano Claudio Perinella, che si è fermato a comprare qualcosa nel villaggio di Oblica a Scutari, dove vive Erindi, prima che il portafoglio gli cadesse di tasca. Conteneva documenti di identità, carte bancarie e più di 6.000 euro.

L’importo che il ragazzo doveva guadagnare lavorando per lunghe ore. La generosità e la nobiltà del 16enne è stata premiata con 100 euro dall’Italia.

Erindi dice che tutti nella sua famiglia sono semplici braccianti e sono abituati a guadagnare con il sudore della fronte.

Come scrive Top Channel, il giovane va al liceo durante la settimana e lavora come cameriere in un ristorante della città nei fine settimana. Nel pomeriggio Scutari si allena duramente con la squadra con il sogno di diventare un giorno un grande portiere.

Notizie interessanti da internet