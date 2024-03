Il prossimo gioco gratuito è trapelato ed è enorme!

Una volta non è un evento comune, il prossimo gioco gratuito in arrivo su Epic Games Store sarà vittima di un leak, il che sicuramente ci farà piacere considerando che si tratta di un titolo in arrivo da uno studio importante.

Ci ripetiamo tante volte, ma è necessario. Ogni giovedì, l'Epic Games Store rifornisce i suoi giochi gratuiti. Questo gli permette di rinnovare il proprio catalogo e di offrire ai propri utenti un evento imperdibile. Conosciamo già l'indirizzo che potremo utilizzare oggi, senza costi aggiuntivi. Ma cosa accadrà dopo? Uno la prossima settimana? Ebbene, non sorprende che ciò sia stato rivelato grazie a un'importante fuga di notizie che non lascia quasi spazio a dubbi.

Ecco il prossimo gioco gratuito in arrivo su Epic Games Store

Prima di passare all'interessato, sappiate che durante la giornata sarà possibile procurarsi le carote senza scaldare la carta di credito. Questo è il nuovo gioco free-to-play disponibile su Epic Games Store ed è chiaramente da non perdere. Per una buona ragione, è un eccellente gioco Metroidvania in cui giochi nei panni di Iko, un simpatico personaggio che deve trovare un modo per riunire diverse isole galleggianti. Durante la sua avventura incontrerà persone meravigliose e affronterà nemici feroci. La direzione artistica è una vera delizia e il gameplay è avvincente. In breve, vale la pena dare un'occhiata.

Le isole non saranno più liberamente accessibili a partire dal 4 aprile 2024. Verranno poi sostituite da un altro gioco, fino alle 17:00 dell'11 aprile. Quest'ultimo è appena trapelato, grazie al popolare leaker bilbilll-kun. Spesso ha ragione quando si tratta dell'Epic Games Store, quindi di solito ci si può fidare di lui. In questo caso, ci dice che The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sarà disponibile nel negozio la prossima settimana, senza che tu debba mettere mano al portafoglio. Proprio come lo scorso dicembre, ma questa volta per un periodo più lungo.

Si tratta pur sempre di una società di produzione firmata dalla Obsidian Entertainment, alla quale dobbiamo, tra gli altri, Fallout New Vegas. È uno studio la cui reputazione non deve più essere presa in considerazione, anche se i suoi giochi non sono sempre unanimi. Questo è stato il caso di The Outer Worlds, una saga spaziale in cui le tue scelte contano davvero e decideranno il destino del tuo sistema solare. Qui ci troviamo di fronte all'edizione Spacer's Choice che, oltre ad essere ottimizzata per l'hardware più recente, include tutti i DLC finora rilasciati. Non vediamo l'ora di averlo gratuitamente sull'Epic Games Store.

Ultima possibilità per ottenere due giochi gratis

Tutto questo non deve farti dimenticare che sei ancora in tempo per avere un paio di giochi gratis. Ma è la tua ultima possibilità, dato che l'offerta scade oggi. Per prima cosa hai Call of the Wild: The Angler. Gioco perfetto per gli appassionati di pesca. Come bonus, si svolge in un mondo aperto. L'altro è Invincible Gifts: Atom Eve. Una nuova storia ambientata nell'universo plasmato da Robert Kirkman, che unisce gioco di ruolo e visual novel. Nel complesso è stato un enorme successo, quindi sarebbe un peccato perderlo. Ricorda, rimarrà nella tua libreria per tutta la vita.