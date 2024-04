Informazioni su BFMTV. La scorsa notte hanno sparato al cantante Kendji Girak e la sua diagnosi vitale non è più in pericolo

Il cantante Kendji Girac è stato ucciso ieri sera a Biscarros. Le sue aspettative vitali, essendo state compromesse, non lo erano più. È stato portato all'ospedale di Bordeaux.

Kenji Girac è stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco nell'area di accoglienza passeggeri di Biscarros (Landes), ha appreso BFMTV da fonti attendibili. La sua diagnosi vitale non è più in pericolo. Il cantante è stato trasportato via terra in un ospedale di Bordeaux.

Dopo aver avvisato la gendarmeria, poco dopo le 5.30 di lunedì, secondo le nostre informazioni, si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno scoperto che il cantante era stato ferito al petto ed era in condizioni molto gravi. La sua diagnosi vitale in quel momento era in pericolo. È stato rapidamente curato e ricoverato al Purdue University Hospital.

Incidente domestico

La diagnosi vitale del giovane cantante non è più in pericolo ed è cosciente. Ha cominciato a parlare con gli investigatori e, secondo una fonte vicina alle indagini, ha parlato di un incidente domestico.

Si ritiene che l'incidente sia stato causato da un uso improprio dell'arma da parte del cantante, che ha ricevuto un proiettile nel petto con un punto di uscita nella parte posteriore. L'arma, che il cantante dice di aver acquistato il giorno prima in un mercatino delle pulci, sarebbe nel convoglio e sarebbe stata congelata per i risultati.

Kenji Girak volle provare l'arma durante la notte, e fu allora che il proiettile esplose, ferendo gravemente il musicista. Alla moglie del cantante sono stati eseguiti i tamponi. Lo stesso processo verrà eseguito sulla vittima. Questo è un campione destinato a determinare chi ha sparato il proiettile.

L'indagine è in corso

Kendji Girak è rimasto ferito in una zona di ritrovo di viaggiatori, comunità a cui appartiene e a cui è cresciuto. Sono in corso le indagini per stabilire le circostanze esatte della tragedia.

Lo ha rivelato il cantante 27enne, originario di Perego il suonoVincitore della terza stagione nel 2014, ha pubblicato cinque album e da allora ha ottenuto una serie di successi. Colore zingaro E il suo primo album Kenji. Ha duettato numerosi con Viani, Florent Bagny o Solking e ha condiviso un titolo con la star internazionale Ariana Grande.

“Color Gaetano” di Kendji Girac, il re gipsy del pop

I suoi ultimi album, La scuola della vitapubblicato nel novembre 2022. Membro della band Enfoirés, dal 2016, e ha anche partecipato all'inizio dell'anno al concerto Yellow Pieces.