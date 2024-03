Ines Rigg ha ben chiaro cosa c'è che non va nel suo corpo: “Ho difficoltà…”.

Ines Rigg, sospettata di essere ai ferri corti con altri candidati al DALS, ha rivelato di essere a disagio riguardo ai dettagli del suo corpo. Il comico 31enne ha parlato candidamente.

Settimanalmente, Ines Reg Infiamma il pavimento in parquet Ballando con le stelle Con il suo partner Christophe Licata, stupisce il pubblico con le sue esibizioni distintive! Gli spettatori di TF1 potranno presto trovarla nella giuria Cantante in maschera. Sembra che tutto sorrida per la giovane comica 31enne che si sente bene con se stessa… tranne un dettaglio!

Ines Rigg svela il suo complesso fisico: “Ho un piccolo problema con…”

Ines Rigg può avere sempre il sorriso sulle labbra, ma non ne è completamente soddisfatta! Quando Nikos Aliagas gli ha chiesto dei suoi complessi fisici CostosoL'attrice ha rivelato:Ho un piccolo problema con i denti“Ma il comico non ha intenzione di cambiare in alcun modo il suo sorriso”.Al contrario, mia madre lo trova parte della mia personalità. Non vuole che la tocchi. Ovviamente abbiamo le stesse persone (ride)“, ha esordito.

Se una ragazza di trent'anni assume perfettamente la sua altezza – è alta 1,50 metri – non sarà contraria all'idea di guadagnare qualche centimetro! Se lo ha fattoBisturi magico“Lei lo farà”Un po' più grande (…) Ci sono molte cose che non posso vedere a causa della mia taglia“Ha detto scherzando. Ma Ines Rieg non sembra avere paura del passare del tempo e dei segni del tempo, come ha confermato”Fretta“Dalle sue mani”Ottieni rughe“, Che cosa “Vediamo le vene“E loro”Racconta la storia della sua vita“.

Ines Rigg, in cattivi rapporti con i candidati DALS?

Nonostante la sua vittoria nel la ValleIl suo viaggio è attualmente rovinato dalle voci sul suo comportamento con gli altri candidati nello show. Si dice che l'attrice Presumibilmente ha litigato con Natasha St. Pierre. “Tra lei e Natasha St. Pierre scoppiò una violenta lite. la ragione ? L'Enas non ha accettato lo scherzo che il cantante le ha rivolto“, ha spiegato il giornalista Clement Garin su X (ex Twitter).

Sarà anche un comico In cattivi rapporti con la drag queen Keiona, che è anche coinvolto nello spettacolo. Si sarebbe rifiutata di fare una foto crossover con il vincitore dello spettacolo Drag racing in Francia Versare”Ragioni dell'immagineE se Ines Rigg non ha ancora smentito queste voci, recentemente ha rotto il silenzio postando un messaggio sul suo account Instagram: “Passano le settimane ma non sono le stesse. Sono grato. Ballare, ridere e condividere con tutti, lo faccio e basta, lo voglio e basta. Sono proprio questo. Baci e grazie ancora per le tue parole, gioia condivisa e forza“.