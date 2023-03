Su Sclessin cade una pioggia di stelle: Standard Flyers contro Westerlo

Sabato sera, nella tana di Sclessin, lo Standard de Liège ha battuto il KVC Westerlo, diretto concorrente in Qualifying Gara 1.

Articolo riservato agli abbonati







Assomiglio a Ludovic Payten

Inserito il 03/4/2023 alle 23:02 Tempo di lettura: 3 minuti



4 Podart: Non ha avuto niente da fare per novanta minuti, sicuramente abbastanza per prendere un raffreddore e mostrare tenacia durante un’uscita di recupero mal calibrata. Toccando il pallone con la mano fuori dal rettangolo, si prende il cartellino rosso più stupido della sua carriera.

7,5 dosi: Su una sedia a rotelle, è stato in grado di aspettare il suo tempo in ogni over, godendosi sia il gioco lungo che il servizio più breve.

7 Al-Baqadi: Niente da dire sulla sua maestria nei duelli e sul suo elementale dell’aria. A volte complica inutilmente il compito tentando complessi gesti tecnici nel suo rettangolo.

7 vite: Raramente infastidito da un avversario, tagliava salite ripide e pericolose. La partita vive in tutta calma, tranne forse per i pochi secondi che ha passato in porta al posto di Arnaud Bodart.



Questo articolo è riservato agli abbonati