Incidente a Santa Chiara: auto incastrata sotto una motrice

Incidente a Santa Chiara nella mattinata di oggi. L’impatto è avvenuto tra un’auto e la motrice di un autoarticolato.

Traffico in tilt per un incidente a Santa Chiara, nel maxi-incrocio al confine tra Nocera Inferiore e Pagani. Questa mattina un’auto – forse in manovra di retromarcia – è rimasta incastrata tra le ruote di una motrice in transito.

La zona è quotidianamente congestionata nelle ore di punta e l’incidente ha ulteriormente intasato il traffico nelle quattro strade che si intersecano nell’ampia rotatoria.

Nessuna conseguenza fisica per i conducenti dei due mezzi coinvolti. Nell’impatto, ad avere la peggio è stata ovviamente la vettura, un’Opel Agila. Lunotto in frantumi e portellone posteriore quasi interamente divelto.